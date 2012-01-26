به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی با حضور در شورای مدیران شبکه قرآن و معارف سیما با بیان این مطلب که انس با قرآن، انس با معطرترین عطر معنوی است، گفت: انس با قرآن انس مدام با نور است. اموری که در این شبکه انجام می شود، اعم از خواندن قرآن، تجوید قرآن، تلاش در جهت صلاح و گسترش قرآن، انس با قرآن است.

وی به قداست شبکه قرآن و معارف سیما اشاره کرد و گرفت: متدینان ما انسشان با شبکه قرآن است و بسیاری از بزرگان فقط از طریق این شبکه با صداو سیما ارتباط برقرار می کنند.

خاتمی ادامه داد: کارکنان این شبکه باید عشق به قرآن و معارف اسلامی داشته باشند. مجریان و کارشناسان برنامه ها نیز در ظواهر نیز مقید باشند که البته اینگونه هم هستند.

وی گفت: بهتر است اولویت در انتخاب کارشناسان چهره های دینی باشند و عرصه تبلیغ دین باید در اختیار روحانیت باشد. البته به نظر می رسد معارف در شبکه قرآن و معارف سیما بسیار تخصصی تر و قوی تر از سایر گروه‌های معارف شبکه ها باشد.

آیت الله خاتمی در پایان با طرح این موضوع که برگزاری میزگردهای تخصصی عالمانه در خصوص موضوعات حدیث تاریخ، فقه به جاذبه های شبکه می پردازد، تصریح کرد: ترسیم افق آینده شبکه قرآن می تواند به پویایی و نشاط شبکه کمک کند.



در بخشی از این جلسه حسین گروسی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، ضمن خیر مقدم در خصوص فعالیت های جدید شبکه قرآن و معارف سیما گزارشی را ارئه کرد.



وی با بیان رویکردهای جدید شبکه تاکید کرد: در کلیه مراحل تحقیق برای برنامه سازی، تحقیقات با پژوهش بیشتر از همیشه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیر شبکه قرآن اعلام کرد: از ماه ربیع الاول کنداکتور شبکه متحول شده و برنامه های جدید خانواده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

گروسی از اهتمام و حمایت رئیس سازمان صدا وسیما و دکتر دارابی معاون سیما تشکر کرد و با حمایت این بزرگان در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت های بیشتر خواهید بود.