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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

صفایی در گفتگو با مهر:

23درصد واحدهای صنفی آزادشهر با استاندارد همکاری ندارند

23درصد واحدهای صنفی آزادشهر با استاندارد همکاری ندارند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: کارشناس اوزان و مقیاسها اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: 23 درصد واحدهای صنفی آزادشهر برای اجرای طرح آزمون دوره ای با استاندارد همکاری نکردند.

محمد جابر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : 358  واحد صنفی شهرستان آزادشهر که دارای وسایل توزین و سنجش مختلف از قبیل ترازو، وزنه، نیم متر و .... بودند بازرسی شدند.

وی اظهار داشت : این واحدهای صنفی با همکاری فرمانداری، اداره صنعت،  معدن و تجارت و مجمع امور صنفی شهرستان آزادشهر مورد نظارت و بازرسی کارشناسان و بازرسان استاندارد قرار گرفتند.

وی افزود:در مجموع 772 وسیله توزین و سنجش  شامل 292 ترازو و نیم متر تجاری و 480 وزنه مورد آزمون قرار گرفت که کمتر از یک درصد این تعداد با استانداردهای مربوطه مغایرت داشت.

کارشناس اوزان و مقیاس ها استاندارد خاطر نشان ساخت: در سال 89 حدود سه درصد ترازوها و 13 درصد وزنه ها با استاندارد مغایرت داشت که در سال جاری این رقم به زیر یک  درصد در هر دو مورد کاهش داشته است.

صفایی ضمن اعلام این مطلب که عدم همکاری واحدهای صنفی از 36 درصد در سال 89 به 23 درصد در سال جاری کاهش داشته است، گفت: اگر چه این رقم نشان دهنده افزایش همکاری و تعامل مثبت واحدهای صنفی با بازرسان استاندارد است.

صفایی گفت: همچنان با میانگین عدم همکاری در استان که زیر 8 درصد است، فاصله چشمگیری دارد که امید است طی بازدید مجدد از واحدهایی که همکاری نداشته اند، شاهد افزایش همکاری آنان باشیم.

کد مطلب 1517724

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