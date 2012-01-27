علی ژکان، تهیه‌کننده "مرد و جاده" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری "مرد و جاده" در لوکیشن امامزاده داوود آغاز می‌شود.

وی درباره بازیگران این پروژه افزود: محمد مطیع، سیروس اسنقی، بهاره کتان افشار و مریم صباغیان بازیگران اصلی این فیلم هستند که در لوکیشن امامزاده داوود جلوی دوربین کامیار فاروقی خواهند رفت.

ژکان که این فیلم را در ژانر کودک تهیه می‌کند، درباره مضون آن اشاره کرد: داستان "مرد و جاده" درباره یک راننده کامیون و معلم دوران کودکی اوست. مسائل و اتفاقاتی که بین این دو پیش می‌آید موضوع اصلی فیلم است.

دیگر عواملی که در این پروژه حضور دارند عبارتند از نویسنده: رودابه ایزدی، بازنویسی فیلمنامه: نیاز اسماعیل پور و مصطفی حاجی قاسمی، فیلمبردار: کامیار فاروقی، طراح چهره پردازی: امیر ترابی، تدوین: کامران قدکچیان، موسیقی: محمد سالاروند، مدیر تولید: جعفر صمدی .

فیلم "مرد و جاده" در گروه کودک و نوجوان سیما فیلم تهیه می‌شود.