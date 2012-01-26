به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور صبح روز پنج شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دور چهارم سفر هئیت دولت به شهرستان دامغان در جمع مدیران دستگاه های اجرایی در محل فرمانداری این شهرستان با بیان این مطلب افزود: این دو پروژه از پروژه های شاخص شهرستان دامغان بوده که رسماً افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: ساخت بیمارستان جدید الاحداث 160 تختخوابی ولایت دامغان از برکات سفر رهبر معظم انقلاب در سال 1385 به شهرستان دامغان است که 89 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت آن اختصاص یافته بود.

معاون فرماندار شهرستان دامغان اضافه کرد: برای بحث ساختمان این بیمارستان 250 میلیارد ریال و تجهیزات آن 110 میلیارد ریال اختصاص پیدا کرده بود.

وی تصریح کرد: دولت های نهم و دهم نیز در بحث تکمیل و تجهیز بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان نقش به سزایی داشته اند.

طاهران پور یادآور شد: رویکرد دور چهارم سفر هئیت دولت به استان ها، پیگیری و بررسی مصوبات 3 دوره سفر قبلی خواهد بود که در جریان این سفر مصوبات سفرهای دولت به استان سمنان مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد : بررسی مصوبات دورهای قبلی سفر هئیت دولت برای رئیس جمهور خیلی مهم بوده و به صورت ویژه به آن نگاه می کند و از مسئولین توضیحات می خواهد.

معاون فرماندار شهرستان دامغان افزود: با توجه به فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر امیدواریم بار دیگر برای رئیس جمهور و هئیت دولت میزبان خوبی باشیم.

وی اضافه کرد: باید با همکاری یکدیگر فضای خوبی را برای انجام سفر هئیت دولت به شهرستان دامغان فراهم کنیم.

طاهران پور تصریح کرد: بحث اطلاع رسانی از نحوه سفر هئیت دولت به شهرستان دامغان از نکات بسیار مهم است که باید در این زمینه نیز برنامه ریزی خوبی صورت گیرد.

وی گفت: تشکیل کمیته ها برای انجام سفر هئیت دولت به شهرستان دامغان نیز باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

در این جلسه هریک از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت بهتر برگزار شدن برنامه های سفر هئیت دولت به شهرستان دامغان پرداختند.