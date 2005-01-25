مذاكره محمدرضا طالقاني براي بازگرداندن سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدبنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان و مربي تيم ملي بزرگسالان چند روز پيش از سمت خود استعفا داد و در اردوي آمادگي تيم ملي كشتي فرنگي حاضر نشد. بنا دليل استعفاي خود را مشكلات شخصي ذكر كرده است اما به نظر مي رسد برخي ناهماهنگي ها و دخالت ها باعث شده است تا بنا از ادامه همكاري با فدراسيون كشتي خودداري كند.

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان ايران هنوز علت اصلي كناره گيري خود را از هدايت تيم هاي ملي كشتي فرنگي جوانان و بزرگسالان اعلام نكرده است. مسوولان فدراسيون كشتي و رييس سازمان تيم هاي ملي اميدوارند در جلسه امروز با محمد بنا بتوانند وي را به اردوي تيم ملي كشتي فرنگي باز گردانند.

استعفاي بنا در آستانه حضور تيم ملي كشتي فرنگي ايران در رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي تهران مي تواند تبعات ناخوشايندي داشته باشد.