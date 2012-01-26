عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهترین پروژه های استان در دهه فجرگفت: استان البرز در کشور در ردیف استانهای اول در زمینه مسکن مهر قرار دارد که علاوه بر دارا بودن تعداد زیادی واحد مسکن مهر در بخشهای گوناگون در مدت زمان مقرر توانسته است شمار زیادی از این واحدها را به بهره برداری رسانده و در اختیار مردم قرار دهد.

وی افزود: بنا بر برنامه ریزیهای صورت گرفته همزمان با دهه فجر و افتتاح پروژه های عمرانی قرار است تعداد هفت هزار و 748 واحد مسکن مهر در استان البرز با حضور رئیس جمهوری افتتاح و به بهره برداری برسد.

فرهادی ادامه داد: همچنین اسناد مسکن مهر استان البرز نیز صادر شده است و با برنامه ریزی های صورت گرفته در چند روز آینده این سندها صادر و در اختیار صاحبان واحدهای مسکونی مسکن مهر قرار می گیرد.

استاندار البرز یادآور شد: این اقدام در راستای سیاستهای دولت مبنی بر خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است.

وی گفت: تمام متقاضیان مسکن مهر در استان البرز با کم ترین آورده نیز صاحب مسکن می شوند.