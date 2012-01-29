توانمندی علمی دکتر خدابنده مستند شد

علی قادری، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "خدابنده" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند در راستای تولید علم و نهضت نرم افزاری تهیه شده که در آن موفقیت‌ها و تحقیقات دکتر صابر خدابنده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: دکتر خدابنده کاشف یکی از جانوران آبزی به نام triops در ایران است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته قدمت آن به 220 میلیون سال می‌رسد و کهن‌ترین گونه جانوری زمینی و به عبارتی فسیل زنده به شمار آید.

این تهیه‌کننده و کارگردان اظهار داشت: دکتر خدابنده تحقیقات مفید و ارزشمندی در زمینه تهیه ترکیبات ضد سرطانی با استفاده از موجودات آبزی همانند کوسه ماهی و آرتیمیایی دریاچه ارومیه انجام داده که در این مستند نیز به آن اشاره شده است.

قادری با اشاره به اینکه برای تولید این مستند تحقیقات گسترده ای انجام شده است بیان داشت: در طول سه ماه تحقیقات لازم در خصوص فعالیت‌ها و موفقیت‌های دکتر صابر خدابنده انجام شد تا این مستند به خوبی زندگی این نخبه ایرانی را به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه تصویربرداری این مستند یک سال طول کشیده است گفت: در حال حاضر مستند خدابنده آماده پخش است.

عوامل تولید مستند "خدابنده" عبارتند از مدیر تصویربرداری و نورپردازی: عبدالقادر طه زاده، صدابردار: یوسف سواره، دستیاران نور و تصویر: حسین عزیزی و سامان ارمی.