60 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه پکو/ ثبات ارز صنعت چاپ را آرام کرد

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای سیاستگذاری این نمایشگاه در مشهد با حضور مسئولان استان خراسان رضوی از جمله استاندار، مدیرکل ارشاد و مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه دستورات لازم که عمدتاً مربوط به مسائل مالی و تامین اعتبار نمایشگاه بود، از سوی استاندار خراسان رضوی صادر شد.

وی افزود: همچنین قرار شد روز شنبه 8 بهمن هم یک جلسه دیگر در دفتر مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی و با هدف پیگیری موارد مطرح شده در جلسه اخیر برگزار شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه، همکاری دستگاه‌های حامی آن را خوب توصیف و اضافه کرد: تا این لحظه کارهای مربوط به حضور مهمانان خارجی در نمایشگاه انجام شده است. البته این افراد عمدتاً روسای چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو هستند.

به گفته ذکایی تاکنون حضور روسای اتحادیه‌های چاپ کشورهای ایران، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و پاکستان در نمایشگاه قطعی شده است.

وی همچنین گفت: در مورد ترکیه هم موافقت شفاهی آنها را گرفته‌ایم و در انتظار دریافت نامه رسمی آنها هستیم، ولی مسئولان ازبکستان و ترکمنستان عذرخواهی و اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

مدیر اجرایی این نمایشگاه درباره دلیل حضور نیافتن روسای اتحادیه‌های این دو کشور هم گفت: بخشی از این مسئله به بوروکراسی پیچیده حاکم بر دولت‌های این کشورها برمی‌گردد که برای اعلام موافقت جهت حضور در این نمایشگاه زمان بیشتری را از ما مطالبه کرده بودند و طبیعتاً ما نمی‌توانستیم در برنامه زمانبندی‌مان تغییری به وجود بیاوریم.

ذکایی در عین حال از فراهم شدن امکان حضور شهروندان اکو و علاقه‌مند به صنعت چاپ در نمایشگاه خبر داد و گفت: بنا داریم امکانات و تسهیلات بیشتری برای حضور بازدیدکنندگان تخصصی و در واقع کلیدی این عرصه در نمایشگاه فراهم کنیم. در همین زمینه در حالا رایزنی با برخی فعالان هستیم و امیدواریم ظرف هفته آینده درباره میزان و نحوه حضور آنها هم به نتیجه مشخصی برسیم.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر ابراز تمایل شرکت‌های چاپی برای حضور در نمایشگاه پکو هم یادآور شد: ما ظرف هقته گذشته شاهد تاثیر این نوسانات بر نمایشگاه بودیم و خیلی‌ها که البته حضورشان را در این رویداد قطعی کرده‌اند، نگران این بودند که چطور و بر چه مبانیی می‌توانند در این نمایشگاه اقدام به بازاریابی کنند و سفارش کالا بدهند یا بگیرند، ولی خوشبختانه با خبرهایی که از ثبات نسبی در بازار دلار شنیده شد، از این نگرانی‌ها کاسته شد.

مدیر اجرایی این نمایشگاه همچنین از حضور بیش از 60 شرکت در دومین دوره نمایشگاه پکو خبر داد و گفت: ما بر اساس تعهدی که داریم به اتحادیه‌ها و نیز نشریات و شرکت‌های اطلاع‌رسان درباره نمایشگاه هم غرفه رایگان اختصاص خواهیم داد.

ذکایی ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز استقبال از نمایشگاه وجود دارد، فایل ثبت نام را نبسته‌ایم و تا اواخر هفته آینده آماده ثبت نام از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه هستیم. بعد از این کار مسئولان اجرایی راهی مسهد خواهند شد تا کار واگذاری غرفه‌ها و تحویل آنها به شرکت‌ها را انجام دهند.

دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو (پکو) از 19 تا 22 بهمن ماه امسال در محل دایمی نمایشگاه‌های مشهد برگزار می‌شود.