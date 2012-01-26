به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انتخاب هیئت مدیره و تصویب اساسنامه منطقه اقتصادی اسلام آباد غرب در محل دفتر استاندار کرمانشاه برگزار شد.

سید دادوش هاشمی در این جلسه گفت: برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در منطقه هر نوع کمکی را در راستای سرعت دادن به احداث منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب انجام خواهیم داد.

در این جلسه پس از تصویب اساسنامه احداث منطقه اقتصادی اسلام آبادغرب اعضای هیئت مدیره منطقه به ترتیب سازمان همیاری شهرداریهای استان، سازمان اتاق بازرگانی استان، شرکت کشت و صنعت ماهیدشت، شرکت جهان فولاد کرمانشاه، شرکت توسعه ی عمران، شرکت نان مایه و شرکت رژین تاک بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند

سارکی مدیر کل امور اقتصادی استانداری و شرکت بهار دالاهو (مانیزان) به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

کارگاه آموزش آشنایی بازرسان با فرایند تولید وپخت نان برگزار شد

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه در راستای ارتقای سطح کیفی نان، آموزشهای لازم را به بازرسان معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت و بازرسی اصناف در کرمانشاه و شهرستان های تابعه ارائه کرد.

در این کارگاه آموزشی که در قالب 6ساعت آموزش تئوری و عملی باحضور 50 نفر از بازرسان برگزار شد فرایند تولید و پخت نان، اصول اولیه نان با کیفیت و روشهای تشخیص نان سالم آموزش داده شد.

در این کارگاه آموزشی بازرسان با انواع گندم، الک کردن آرد، فرایند تخمیر و مراحل آن، انواع مخمرها و روش های استفاده از آن، انواع بهبود دهنده و مواد افزودنی مجاز آشنا شدند.

ویژگی های نان باکیفیت، ارزیابی کیفی آرد به لحاظ رطوبت، تازگی و رنگ، انواع نان، بافت نان و نحوه تشخیص جوش شیرین درخمیر از طریق ارزیابی مشاهده ای از دیگر مباحثی بود که بازرسان فراگرفتند.

معامله 10 میلیون سهم و حق تقدم در تالار منطقه بورس کرمانشاه

10میلیون سهم و حق تقدم در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه معامله شد.

ارزش معاملات این هفته با 53 درصد کاهش به 26 میلیارد و 984 میلیون ریال رسید.

در پایان معاملات منتهی به روز چهارشنبه شرکتهای پارس خودرو، صنعتی دریایی ایران، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، فرآوری مواد معدنی، فولاد آلیاژی ایران و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

شرکتهای پتروشیمی اراک، فولاد آلیاژی ایران، قند ثابت خراسان، پتروشیمی کرمانشاه و بانک ملت نیز در این هفته بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

در معاملات این هفته تالار منطقه کرمانشاه، شرکتهای پتروشیمی اراک، فولاد آلیاژی ایران و سرمایه گذاری غدیر بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی استان کرمانشاه

استاندار کرمانشاه صبح پنجشنبه در جلسه هدفمندی یارانه های استان کرمانشاه گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی کشور به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت.

سید دادوش هاشمی گفت: خوشبختانه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سطح کشور و پیگیریهای مداوم و جسورانه مسؤلین استانی، اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی کشور به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت.

استاندار کرمانشاه در ادامه به تحولات اقتصادی رو به رشد استان اشاره کرد و افزود: قطعا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، روند چرخه توسعه وتحولات استان را از شتاب مطلوبی بر خوردار ساخته است.

در ادامه این جلسه، مدیران کل سازمانهای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان به ارائه گزارش عملکر د خود در رابطه با اجرای هر چه بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها، توزیع و اختصاص اعتبارات لازم به نهادهای مرتبط و دیگر اثرات مثبت این طرح عظیم بر بخشهای مختلف ادارات ذیربط پرداختند.

در این جلسه مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان به ارائه خدمات خوب و متقابلا به رضایت کامل شهروندان هم استانی اشاره و سیاستهای تشویقی و بلاعوض شرکت مزبور را عاملی اثر گذار در پرداخت به موقع مشترکین محترم عنوان کرد.

در پایان مدیر عامل شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه به ارائه گزارش مکفی دررابطه باسطح جایگاه های CNG استان پرداخت.