بهزاد تقی‌کهزاد، تهیه‌کننده مستند "می نا" در رابطه با ساخت این مستند به خبرنگار مهرگفت: مستند "می­نا "با هدف آشنایی مخاطبان با پوشش زنان بختیاری تولید می‌شود.

وی در ادامه افزود: "می­نا" به معنی روسری زنان بختیاری است. ما در این مستند قصد داریم مفاهیم و تاثیر رنگ‌ها در زندگی و کار مردم قوم بختیاری را مورد بررسی قرار دهد.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: تصویربرداری این مستند طی 15 روز در منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه خوزستان انجام شده و مراحل تدوین و صداگذاری آن در طول یک ماه انجام خواهد شد.

وی افزود: مراحل تحقیق و پژوهش این مستند به مدت یک سال از سوی مرحوم دکتر فتح اله زندیه انجام شداست.

دیگر عوامل تهیه مستند "می­نا" عبارتند از نویسند و تدوین: ابراهیم سعیدی‌نژاد، نور و تصویر: ابراهیم دوانی نژاد و موسیقی متن: کاظم پوره.