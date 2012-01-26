به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر پنج شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با موضوع برنامه های دهه فجر از درخشش بی سابقه استان البرز در دهه فجر امسال خبر دادو گفت : میزبانی جشنواره فیلم و موسیقی فجر بخشی از برنامه های ویژه این استان خواهد بود.

وی داشت : البرز در دومین سال شکل گیری اش با ورود به عرصه های ملی و بین المللی تمام توانمندی های هنرمندان البرز خود را به رخ خواهد کشید تا توانمندی های این استان بر همگان آشکار شود.

وی افزود: برنامه های دهه فجر امسال در سه بخش فرهنکی –هنری ومذهبی با رویکرد وسبقه دینی اسلامی در تمام حوزه ها اجرا خواهد شد.

استان البرز میزبان جشنواره بین المللی تئاتر فجر

آشنا در ادامه نمایش را هنر زنده ، بالنده و پویا ذکر کرد و گفت : در طول این سالها همواره علاقمندان به فرهنگ و هنر در طول ایام جشنواره فجر مجبور طی مسافت و تردد به مرکز تهران بوده اند اما در سال جاری با تدابیری که از پیش اندیشیده شده است علاقمندان در استان البرز می توانند بخشی از این برنامه ها دنبال کنند.

وی افزود: در این خصوص آثاری از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه در استان البرز به معرض نمایش در خواهد آمد.