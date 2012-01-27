برگزاری بزرگترین نمایشگاه حج در موزه بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متصدیان برگزاری نمایشگاه " حج: سیاحتی در قلب اسلام" ابراز امیدواری کردند که این نمایشگاه که طی روزهای 26 ژانویه تا 15 آوریل در لندن است مورد بازدید مسلمانان و غیر مسلمانان قرار بگیرد.

قیصره خان از متصدیان این نمایشگان اظها رداشت: غیر مسلماان نمی تواند در مراسم سالانه حج حضور داشته باشند از این رو بسیاری از آنها درباره حج اطلاعات اندکی دارند، اما از سوی دیگر تعداد مسلمانانی که درباره تاریخ حج اطلاعات کاملی دارند نیزبسیار اندک است.

وی اعتقاد دارد که پیام صلح حج بسیار حائز اهمیت است، چرا که تصویر خاورمیانه در سراسر جهان طی سالهای اخیر به خشونت مرتبط شده است.

وی یادآور شد: اگر طی 5 سال گذشته اخبار مرتبط با اسلام و خاورمیانه را در رسانه ها دنبال کنید، همانطور که همه می دانیم تأثیر مثبتی از آن مشاهده نخواهیم کرد. فکر می کنم این نمایشگاه فرصتی برای اشاره به آن دسته از ابعاد اسلامی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و یکی از آنها صلح است.

این نمایشگاه بازدیدکنندگان را به سفر حج می برد و با چگونگی آماده شدن مسلمانان برای انجام این سفر از جمله طلب بخشش از دیگران و پرداخت بدهی های خود آغاز می شود. برخی از زائران حتی پیش از عزیمت خود به حج وصیت می کنند و اظهار می دارند که باید برای احتمال عدم بازگشت به خانه خود آماده باشند.

این نمایشگاه حتی برخی از راه هایی را که مسلمانان طی قرون گذشته برای رسیدن به مکه عبور می کردند را به تصویر کشیده است، درمیان این راه ها می توان به راه کوفه، قاهره و مشق اشاره کرد.

موزه بریتانیا حمچنین برخی از انواع لباسهای اجرام را که توسط مسلمانانان پوشیده می شود به نمایش گذاشته و حتی برخی سوغاتی هایی که آنها پس از این سفر معنوی برای نزدیکان خود می خرند را نیز نمایش می دهد.

یکی از بخشهای این موزه به تفسیر هنرمندان معاصر از حج اختصاص یافته است که دریکی از آنها هزاران قطعه آهن کوچک به دور یک آهنربای معکبی شکل که تعدای کننده کعبه است جمع شده اند.