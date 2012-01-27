افشای فساد مالی و مدیریتی در واتیکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارلو ماریا ویگانو تا اکتبر 2011 رئیس فرمانداری واتیکان بود اما پس از آن به عنوان سفیر واتیکان در آمریکا منصوب شد، اقدامی که به عنوان یک تنزل رتبه درنظر گرفته می شود.

دربخشهایی از این نامه ها که در روزنامه های ایتالیایی "کوریره دلا سرا" و "لیبرو" منتشر شده ویگانو اظهار داشت است که وقتی در سال 2009 به عنوان رئیس فرمانداری واتیکان منصوب شده با یک وضعیت مصیبت آمیزی مواجه شده است و انتقالش به واشنگتن به عنوان یک تنبیه و مجازات بوده است.

وی در نامه ای که در مارس 2011 به پاپ نوشته یادآور شد که انتقال من درمیان کسانی که اعتقاد دارند می تواند وضعیتهای مختلفی از فساد را می توان در واتیکان حل کرد دلسردی ایجاد می کند.

قسمت اعظم انتقاد وی بر یک کمیته مالی واتیکان متمرکز شده بود که دربرگیرنده اتوره گوتی تدشی رئیس بانک واتیکان بود.

وی اظهار داشته است که بانکداران واتیکان به منافع خود بیش از منافع واتیکان اهمیت می دهند.

این اسقف اعظم اظهار داشت: در یک عملیات مالی توسط بانکداران ، واتیکان با ضرر 5/2 میلیون یورویی رو به رو شد.

وی همچنین به شدت منتقد هزینه خدمات تکنیکی بوده و اظهار داشت که قراردادهای ساخت و ساز برای ساختمانهای واتیکان همواره به همان شرکتهایی ارائه می شود که مبلغی دو برابر نسبت به سایر شرکتهای ایتالیایی دریافت می کنند و سایر کاردینالها در واتیکان نیز ازتمام این شرایط به خوبی خبر دارند.

براساس این گزارشها ، اصلاحات ویگانو در زمانی که به عنوان رئیس فرمانداری واتیکان فعالیت می کرد موجب شد که موزه های واتیکان از ضرر هشت میلیون یورویی خود در سال 2009 به سود 4/34 میلیون یورویی در سال پس از آن دست یابند.

ویگانو در دوره خود به کاهش شدید بودجه ها پرداخت برای مثال برای مراقبت از باغهای واتیکان یا ماکت تولد مسیح در میدان سنت پیتر که بودجه آن تا سال 2009 به 550 هزار یورو رسید آن را به 200 هزار یورو کاهش داد.

کوریره دلا سرا نوشته است که ویگانو که با خصومت برخی افراد در واتیکان رو به رو شده بود تصمیم گرفت به علت ابراز علاقه پاپ به شفاف بیشتر مسائل به وی مراجعه کند اما این اقدام ویگانو برای ملاقات رو در رو با پاپ به شدت با واکنشهای منفی رو به رو شد.