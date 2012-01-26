به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد رضایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل لشگر 16 زرهی قزوین برگزارشد، اظهارداشت: مسابقات وزنه برداری نیروی زمینی ارتش از هشتم بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز در سالن جهان پهلوان تختی قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور 30 تیم وزنه برداری از یگانها و پادگانهای نیروی زمینی ارتش برگزار خواهد شد.

سرتیپ رضایی تصریح کرد: از سال 88 مسئولیت هیئت وزنه برداری نزاجا به لشگر 16 زرهی قزوین واگذار شد و با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت و پتانسیلهای موجود در استان با بکارگیری نیروهای وظیفه موفق شدیم در سه سال گذشته عناوین برتر را در سطح کشور به دست آوریم.

نائب رئیس هیئت وزنه برداری نیروی زمینی ارتش بیان کرد: ورزش در نیروهای مسلح شالوده سلامتی جسم و روان را تشکیل می دهد و مولفه شاخصی برای بروز توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح به شمار می آید.

امیر سرتیپ دوم رضائی یادآورشد: تیم وزنه برداری نیروی زمینی ارتش در لیگ برتر در سالهای 88 و 89 در میان سایر تیم های مدعی به عنوان سومی این رقابت ها دست یافت و در مسابقات امسال نیز در میان سه تیم برتر قرار دارد.

نائب رئیس هیئت وزنه برداری نیروی زمینی ارتش گفت: اولین جشنواره ورزشی به مناسبت دهه فجر در سالن شهید بابایی با محوریت منزلت اجتماعی بانوان، نشاط و شادابی برگزار می شود.