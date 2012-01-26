سرهنگ محمد رضا کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تصادفات برون شهری نیز بعد از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی 10 درصد کاهش متوفی داشتیم.

وی افزود: 46 درصد فوتی ها مربوط به راکبین موتورسیکلت و بین سنین 5 تا 15 سال داشتند و 18 درصد متوفیان ناشی از تصادفات نیز عابرین پیاده بودند.

وی با اشاره به قانون جدید راهنمایی رانندگی که از 24 فروردین سال جاری ابلاغ شد گفت: این قانون در چند مرحله اجرایی شد که قانون اولیه در 12 اردیبهشت امسال اجرای آن آغاز ومرحله دوم نیز از از اول دی ماه آغاز شده است که تمام 171 قانون به جز جریمه های عابرین پیاده اجرا شده است.

فرمانده پلیس راهور گرگان در ادامه گفت: اجرای قانون جدید نتیجه داده است و گلستان رتبه سوم کشور در اجرای قانون جدید را کسب کرده است.

سرهنگ کاووسی تصریح کرد: ادارات آب، برق و گاز موارد ایمنی را در خصوص حفاری ها رعایت کنند تا شهروندان دچار آسیب نشوند.