به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته دولت امارات را به نقض آزادی بیان در این کشور متهم کرد.

"ندیم الحوری" معاون رئیس دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه اظهار داشت : متاسفانه سال گذشته شاهد بودیم دولت امارات با تحت فشار قرار دادن و محاکمه شماری از فعالان [سیاسی و رسانه ای] و و ممانعت از برگزاری نشست مطبوعاتی مخالفان در راستای نقض آزادی بیان گام برداشته است.

سازمان مذکور همچنین اعلام کرد: امارات به مردم این کشور اجازه نداده است برای اعلام حمایت از قیام های تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین تظاهرات برپا کنند.

دیده بان حقوق بشر در ادامه افزود: امارات با تحت فشار گذاشتن مخالفان خود علیه 5 پنج از آنها را که خواهان اصلاحات در این کشور بودند حکم قضایی صادر کرد و تابعیت هفت نفر دیگر از این افراد را لغو کرد.