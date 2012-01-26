به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس وعده دبیر جشنواره سی‌ام فیلم فجر در زمینه معرفی داوران جشنواره در روزهای 5 و 6 بهمن، و در راستای فرآیند متکی بر نظم در اطلاع رسانی جشنواره سی‌ام، روز گذشته داوران بخش مواد تبلیغاتی و امروز داوران بخش سودای سیمرغ جشنواره معرفی شدند.

بر این اساس، 9 داور انتخاب شده جشنواره سی‌ام به شرح زیر، 32 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران سی‌امین جشنواره امسال را در بخش‌های مختلف قضاوت می‌کنند.

داوود رشیدی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر متولد 1312 تهران است. وی بعد از گذراندن دوره‌های تحصیلی، در سال 1343 در اداره تئاتر آن زمان که وابسته به وزارت ارشاد بود، مشغول به کار شد. رشیدی تا کنون در بیش از 50 پروژه سینمایی و تلویزیونی و تئاتر فعالیت کرده است. از جمله آثار سینمایی او می توان به "تکیه بر باد"، "تهران روزگار نو"، "گل های داوودی"، "کمال الملک"، بازرس ویژه"، "راه افتخار" و "ملاقات با طوطی" اشاره کرد.

داوود میرباقری کارگردان و فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون متولد 1337 شاهرود است. وی فعالیت‌های هنری خود را از سال 1359 در تئاتر و تلویزیون به صورت همزمان آغاز کرد. ساخت پروژه‌های عظیم تاریخی از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد میرباقری است. از جمله آثار تلویزیونی او در مقام کارگردان می‌توان به "معصومیت از دست رفته"، "مسافر ری"، "امام علی (ع)" و "مختارنامه" می‌توان اشاره کرد. میرباقری همچنین فیلم‌های سینمایی "ساحره" و آدم برفی" در کارنامه کاری خود دارد.

احمدرضا معتمدی کارگردان و نویسنده متولد 1340 تهران است. او فعالیت حرفه‌ای هنری را از سال 1372 با نوشتن فیلم "یاران" آغاز کرد. کارگردانی و فیلمنامه نویسی فیلم‌هایی چون "قاعده بازی"، "آلزایمر"، "دیوانه‌ای از قفس پرید"، "زشت و زیبا" و "هبوط" از جمله فعالیت‌های معتمدی است. "آلزایمر" ساخته این کارگردان، در جشنواره بیست و نهم فجر، در بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل به نمایش در آمد.

او در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز داور بخش سودای سیمرغ جشنواره بوده است.

یدالله صمدی کارگردان و فیلمنامه نویس در سال 1331 مراغه است. اولین تجربه کارگردانی او مربوط به سال 1361 و ساخت فیلم "که زیاد می‌دانست" و اولین فیلم طنز بعد از انقلاب است. صمدی با ساخت این فیلم برنده سیمرغ بهترین کارگردانی در جشنواره همان سال شد. از جمله فعالیت‌های وی در سینما و در مقام کارگردانی می‌توان به فیلم‌های "اتوبوس"، "ایستگاه"، "ساوالان"، "آپارتمان شماره 13"، "دو نفر و نصفی"، "معجزه خنده"، "سارای"، "بانوی من" و "پدر آن دیگری" اشاره کرد. هم اکنون مجموعه "شوق پرواز" که به زندگی شهید بابایی اختصاص دارد، به کارگردانی صمدی از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

صمدی در دوره هفدهم نیز داور بخش مسابقه سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر بوده است.

علیرضا رئیسیان کارگردان سینما متولد 1334 تهران است. از فعالیت‌های او میتوان به ریاست کانون کارگردانان سینمای ایران، رئیس فرهنگستان هنر شاخه سینما، داور جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما، رئیس هیأت داوران سینمای جوان و رئیس هیأت داوران نخستین جشنواره امید، عضو شورای عالی سیاست گذاری خانه سینما، عضو شورای صدور پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناس مسایل سینمایی و ارشاد اسلامی و کارشناس مسایل سینمایی اشاره کرد. او کارگردان فیلم‌های چون "چهل سالگی"، "پرونده هاوانا"، "ایستگاه متروک"، "سفر" و "ریحانه" بوده است.

مجید انتظامی آهنگساز فیلم متولد 1326 تهران است. وی از سال 1356 و با ساخت موسیقی فیلم "سفر سنگ" به صورت حرفه ای فعالیت هنری خود را آغاز کرد. انتظامی تا کنون ساخت موسیقی بیش از 70 فیلم سینمایی را عهده دار بوده است. از جمله آثار ثبت شده در کارنامه کاری وی می توان به موسیقی فیلم های "بوی پیراهن یوسف"، "از کرخه تا راین"، "من ترانه پانزده سال دارم"، "روز واقعه"، "ناصرالدین شاه آکتور سینما"، "آفتاب نشین ها"، "بازمانده"، "دوئل"، "جایی برای زندگی" و "اعتراض" اشاره کرد. وی در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر نیز یکی از اعضای هیات داوران بوده است.

جمال شورجه نویسنده و کارگردان متولد 133 زنجان است.وی تا کنون 13 فیلم سینمایی را کارگردانی کرده است. شورجه ساخت فیلم‌هایی چون "سی سه روز"، "یاس‌های پنهان"، "نفوذی"، "وعده دیدار"، "باشگاه سری"، "خلبان"، "حماسه مجنون"، "دایره سرخ" و "عبور از خط قرمز" را در کارنامه کاری خود در مقام کارگردان دارد.

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و تلویزیون متولد 1340 اصفهان است. وی فعالیت هنری خود را نگارش قصه های کوتاه آغاز کرد. طالبی فعالیت حرفه ای خود را در سینما و در مقام دستیار کارگردان فیلم "بر بال فرشتگان" تجربه کرد. فیلم هایی چون "دست های خالی"، "جنگ کودکانه"، "عروس افغان"، "نغمه" و "آقای رئیس جمهور" از جمله فیلم هایی بوده که طالبی کارگردانی کرده است. وی در دوره های بیست و هشتم و بیست و نهم جشنواره فیلم فجر نیز از اعضای هیات داوران بود.

اسفندیار شهیدی مدیر فیلمبرداری، کارگردان سینما و مدرس دانشگاه متولد 1324 تهران است. وی فعالیت حرفه ای را در سینما از سال 1365 و با فیلم "تشکیلات" آغاز کرد. شهیدی تا کنون در بیش از 10 پروژه سینمایی به عنوان فیلمبردار و مدیر فیلمبرداری حضور داشته است. "منفی هجده"، "حرفه ای"، "یاران"، "بازیچه"، "گریز" و "صخره همیشه سبز" از جمله فعالیت های وی است. او پیش از این نیز، سابقه داوری در جشنواره فیلم فجر را دارد. شهیدی در دو دوره یازدهم و بیست و هشتم جشنواره فیلم فجر یکی از اعضای هیات داوران بوده است.