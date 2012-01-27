ثبت نام 165هزار نفر در کنکور دکتری 91/ افزایش 26درصدی داوطلبان

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 165 هزار نفر فرم تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام را تکمیل کردند که این تعداد نسبت به کنکور دکتری سال 90 با 133 هزار شرکت کننده از رشد 26 درصدی تعداد داوطلبان خبر می دهد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعات ثبت نامی کلیه داوطلبان که در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 ثبت نام کرده اند از روز دوشنبه 10 بهمن تا روز چهارشنبه 12 بهمن به منظور مشاهده و کننترل اطلاعات مندرج و ویرایش اطلاعات بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی داوطلبانی که در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند می توانند با درج کد رهگیری خود که در زمان ثبت نام دریافت کرده اند، اطلاعات را کنترل یا ویرایش کنند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 در 285 کد رشته امتحانی در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود.