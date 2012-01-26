گرامیداشت دهه فجر در روستاهای اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی ظهر پنجشنبه در همایش هم اندیشی مسئولان کانونهای مساجد استان اردبیل اظهار داشت: این برنامه برای نخستین بار در سطح کشور انجام می شود به همین دلیل از هر شهرستان یک روستا برای برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر انتخاب شده است.

وی با اشاره به برنامه های کمیته مساجد در ستاد گرامیداشت دهه فجر در استان اردبیل افزود: هم افزایی دستگاه های دولتی و مشارکتهای مردمی اولویت اصلی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اردبیل برای گرامیداشت دهه فجر است.

سعادتی یکی از برنامه های دشمنان در دهه فجر را منتسب کردن گرامیداشت دهه فجر و انتخابات به دولت و برخی از نهادهای دیگر دانست و اضافه کرد: کانونهای مساجد استان اردبیل به عنوان دارالارشاد با حضور پررنگ در این مراسمها باید خودجوش بودن حرکات مردمی برای برگزاری مراسمهای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی را به رخ استکبار جهانی بکشانند.

وی با اشاره به استحکام پیوند مسجد و مردم، یادآور شد: کمیته مساجد در ستاد گرامیداشت دهه فجر به 20 کمیته دیگر نامه ای ارسال کرده و از این کمیته ها خواسته است مراسمهای این دهه را از سالنهای همایش به سمت مساجد سوق دهند.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با تاکید بر آسیب شناسی علمی دولت و انقلاب اسلامی در مساجد ابراز داشت: استکبار جهانی قصد دارد به بهانه هدفمند کردن یارانه ها مردم را نسبت به انقلاب بدبین کند، بنابراین باید دولت و انقلاب اسلامی در مساجد آسیب شناسی شود که در این مورد بهترین و منصفانه ترین نقاد رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه نشاط و شادی آفرینی باید به یکی از برنامه های اصلی کانونهای مساجد اردبیل تبدیل شود، تصریح کرد: باید کانونهای مساجد در اردبیل در کنار شادی آفرینی برای مردم، امیدوار کردن مردم و نخبگان را اولویت کاری خود قرار دهند.

سعادتی مساجد را سنگر انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: مساجد در پیروزی نقش اساسی داشته اند بنابراین باید در کانونهای مساجد استان علاوه بر توجه به این مقوله باید صیانت از انقلاب اسلامی هم جزو برنامه ها باشد.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال همزمان با هفته وحدت و اولین سالگرد بیداری اسلامی در منطقه است، عنوان کرد: هزار و 200 نفر از جوانان انقلابهای منطقه به دلیل اولین سالروز جنبش وال استریت و بیداری اسلامی در دهه فجر مهمان ایران هستند و این افراد در مساجد مختلف در سطح کشور حضور پیدا می کنند.