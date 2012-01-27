550 طرح در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح 14 طرح عمرانی، صنعتی و معدنی در سرچشمه گفت: 550 طرح با اعتباری معادل هشت هزار میلیارد تومان طی سال جاری در کرمان به بهره برداری خواهد رسید.

نیکزاد با اشاره به ساخت 124 هزار و 100 واحد مسکن در کرمان گفت: هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به استان کرمان اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: از این تعداد مسکن، ‌70 هزار واحد آن روستایی هستند.

نیکزاد همچنین از افتتاح پنج هزار و 20 واحد مسکن در استان کرمان خبر داد و گفت: زیر بنای هر کدام از این واحدها 500 هزار متر مربع است.

وی تصریح کرد: اعتبار صرف شده برای ساخت واحدهای مذکور 200 میلیارد تومان است.

نیکزاد ادامه داد: افتتاح مسکن چند هزار واحدی به زودی در 15 استان دیگر کشور انجام خواهد شد.