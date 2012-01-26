قطعه چهار بزرگراه تاکستان به رزن آماده بهره برداری است

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از پروژه های مهم اداره راه و ترابری استان که آماده بهره برداری شده، قطعه چهارم بزرگراه تاکستان به رزن در استان همدان است.

وی افزود: این مسیر از محورهای پر ترافیک و پر حادثه نیز محسوب می شود که ساخت بزرگراه در این مسیر نقش مهمی در کاهش سوانح جاده ای و میزان تلفات انسانی خواهد داشت.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان قزوین تصریح کرد: برای ساخت این بزرگراه تاکنون 14 میلیارد و691 میلیون ریال هزینه شده است.

قزوینیان یادآورشد: با اجرای کامل عملیات نصب تابلو، گاردریل و خط کشی این بخش از پروژه در روزهای آینده با افتتاح این طرح مهم و زیر بار ترافیک رفتن این محور شاهد تسهیل و ایمنی در رفت و آمد رانندگان خودروهای سبک و سنگین در این منطقه خواهیم بود.

وی افزود: طول قطعه چهارم بزرگراه تاکستان به رزن حدود 15.5 کیلومتر است که با تخصیص اعتبارات پیش بینی شده امیدواریم مابقی مسیر در آینده نزدیک نیز به بهره برداری برسد.



قزوینیان اظهارداشت: با تکمیل این پروژه 68 کیلومتر از مسیر قزوین به همدان، چهار خطه می شود و 10 کیلومتر مسیر باقیمانده هم در انتهای حوزه استحفاظی استان قزوین در آینده نزدیک با تکمیل مطالعات طرح به صورت چهار خطه در خواهد آمد.

به گفته این مسئول، جاده تاکستان، آبگرم به آوج از محورهای مواصلاتی استان قزوین است که شمال و مرکز کشور را به شمال غرب متصل می کند و از اهمیت خاصی برخوردار است.