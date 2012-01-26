نانی 2 ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 25 ساله در دقیقه 75 بازی یکشنبه شب که با پیروزی 2 بر یک یونایتد به پایان رسید در حالی ورزشگاه "امارات" را ترک کرد که یک کفش محافظ به پایش بود.
یونایتدیها میخواستند هر چه زودتر بدانند ستاره تیمشان تا چه زمانی خانه نشین خواهد بود اما اسکنها نشان میدهد صدمهای که به پای نانی وارد شده شدیدتر از آن چیزی است که تصور میشد و او حداقل تا ماه مارس نمیتواند شیاطین سرخ را همراهی کند.
این خبر بدی برای فرگوسن خواهد بود که تیمش در اوج رقابت برای قهرمانی لیگ برتر است. نانی در این فصل تا به حال هشت گل برای یونایتد به ثمر رسانده و تعداد زیادی پاس گل برای همتیمیهایش فراهم کرده است.
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