جك استراو : آمريكا از ديپلماسي تهديد عليه ايران حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، جك استراو وزير امورخارجه انگليس پس از نشست خود با كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آينده آمريكا در واشنگتن به بي بي سي گفت : مسئله گزينه نظامي مسئله اي نيست كه امروزبه راحتي مطرح شده باشد .



استراو كه گفته مي شود باتوجه به حضور مستمردر مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي بارها در اين روند با طرح نظرات جاه طلبانه براي حل مشكلات فيمابين مانع ايجاد كرده است ، يادآور شد: ديك چني معاون رياست جمهوري آمريكا كه بلند پروازيهاي هسته اي ايران را به عنوان يكي از نگرانيهاي عمده واشنگتن عنوان كرده است گفت كه وي از راه حل ديپلماتيك در قبال ايران حمايت مي كند .



استراوكه بنا به خبرهاي موجود درمحافل رسانه اي پرونده اي دويست صفحه اي ازمسائل وفعاليتهاي هسته اي ايران رابهمراه دارد،دراظهاراتي موذيانه وچندپهلوخاطر نشان كرد دشوار است در باره چگونگي همكاري با ايران كشوري كه تاكنون به تعهدات بين المللي خود عمل نكرده است و اينكه چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فعاليتهاي آتي ايران كاملا صلح آميز خواهد بود و هيچ قصد و احتمالي در رابطه با استفاده از تسليحات هسته اي وجود ندارد تصميم گيري كنيم .

گفتني است جك استروا وزير امور خارجه انگليس روز گذشته درباره راههاي برخورد با برنامه هسته اي ايران و متقاعد كردن واشنگتن براي جلو گيري از اقدام نظامي عليه ايران راهي واشنگتن شد تا با رايس و ديگر مقامات ارشد كاخ سفيد ديدار كند .

