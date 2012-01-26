به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه گفت: هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه آماده دریافت هرگونه شکات مردی برای کنترل جریان انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی بصام تبار گفت: با عنایت به لزوم رسیدگی و توجه به نظارت و شکایت های واصله از سوی مردم شریف استان کرمانشاه، هیئت بازرسی انتخابات مرکزی و استان آماده دریافت نظرات و شکایت های مردمی برای کنترل جریان انتخابات است.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه افزود: هیئت بازرسی انتخابات مرکزی و استان آمادگی دارد از طریق سیستم پیام کوتاه به شماره 20008385 و نمابر 8231608 و تلفن 8220140 نظرات و شکایت های مردمی را برای کنترل جریان انتخابات و تسریع در رسیدگی دریافت کند.

نمایشگاه‌‌های صنایع دستی در سراسر استان کرمانشاه برگزار می شود

نصرت‌الله سپهر گفت: برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از تسهیلات و امکانات موجود ارتباط صنعتگران و معاونت صنایع دستی کرمانشاه باید افزایش یابد.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه افزود: هنرمندان باید در مسائل تولیدی و اقتصادی هوشمند باشند و آن دسته از اجناس هنری را تولید کنند که با قیمت‌های مناسب روانه بازار شود.

سپهر خواستار حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های صنایع دستی دهه فجر و نوروز شد و گفت: هنرمندان خود می‌توانند شهر یا شهرستان برگزارکننده نمایشگاه را انتخاب کنند.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: هنرمندان تا شروع نمایشگاه دهه مبارک فجر و نوروز فرصت دارند اجناس با کیفیت، با دوام و ارزان‌قیمتی که مناسب عرضه در نمایشگاه‌ها باشد، تولید کنند.

وی در پایان افزود: پیش‌بینی می‌شود صنعتگران کرمانشاهی در نمایشگاه‌های مذکور بازار فروش خوبی برای تولیدات خود بیابند.

براساس این گزارش، کرمانشاه ،میانگین قیمت هرمترمکعب آب در کرمانشاه کمتر از 200 تومان است.

31 دوره کلاس آموزشی ترویجی در کرمانشاه برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: برای افزایش سطح آگاهی ودانش فنی کشاورزان ودامداران 31 دوره کلاس آموزشی توسط اداره آموزش وترویج این مدیریت در سطح روستاهای تابعه مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

مهندس رضا زارعی افزود: در این دوره های آموزشی 672نفر از فراگیران توسط کارشناسان ومربیان کارآزموده به مدت یک ماه آموزشهای نظری و مهارت های فنی را فرا گرفتند.

مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به عناوین این دوره ها تصریح کرد: دوره های برگزار شده شامل کنترل علف های هرز وموش مغان، زراعت ذرت بذری ایمنی وکاربرد ماشین آلات ونگهداری بذرکارها بعد از فصل کاشت، بهبود وتغذیه دام وترویج کنسانتره دامی، روش های تلقیح مصنوعی، تبدیل دیم زارهای کم بازده، زراعت چوب، آشنایی با علل وعوامل تخریب عرصه های جنگلی ومدیریت چرای دام بوده است.

وی افزود: 9 کلاس کنترل علف های هرز وموش مغان وآموزش 236 نفر روز ، 7 دوره زراعت ذرت بذری وآموزش 130 نفر روز، 2 دوره ایمنی وکاربرد ماشین آلات ونگهداری بذرکارها بعد از فصل کاشت وآموزش 43 نفر روز،2 دوره بهبود وتغذیه دام وترویج وکنسانتره دامی وروش های تلقیح مصنوعی وآموزش 38 نفر روز و 11 دوره تبدیل دیم زارهای کم بازده،زراعت چوب، آشنایی با علل و عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مدیریت چرای دام با آموزش 225 نفر روز برگزار شده است.