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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

آیت الله مقتدایی انتقاد کرد:

عدم احیای موقوفات حوزه های علمیه در کشور نگران کننده است

عدم احیای موقوفات حوزه های علمیه در کشور نگران کننده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه کشور از عدم احیای موقوفات حوزه های علمیه در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان، مدیران و جمعی از اساتید مدارس علمیه مازندران از عدم احیای موقوفات حوزه های علمیه انتقاد کرد.

وی افزود: بنده نامه ای را دو سه سال قبل خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده و معظم له در نامه ای به سرپرست اوقاف آن زمان، خواستار مشخص شدن موقوفات مربوط به حوزه های علمیه و روحانیت شدند.

مدیرحوزه های علمیه کشور با بیان اینکه متأسفانه علیرغم دغدغه های رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این خصوص و تشکیل کمیته ای مشترک با اوقاف هنوز به نتیجه نرسیدیم، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد موقوفات حوزه های علمیه احیا شود.
 
مقتدایی با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس ما در سطح کشور ساختمان قدیمی دارند، گفت: برای بازسازی و نوسازی این مدارس علمیه نیاز به اعتبار داریم که متأسفانه بودجه ای برای این امر در اختیار ما نیست.
 
وی از تشکیل انجمنی با حضور خیران به منظور مشارکت در ساخت مدارس علمیه خبر داد و افزود: این انجمن در استانها و شهرستان ها با دعوت از خیران مشتاق تشکیل خواهد شد تا با این انجمن مشکلات عمرانی مدارس علمیه کشور رفع شود.
 
مقتدایی با اشاره به نقش مدیران واساتید مدارس علمیه در رونق فعالیت های حوزوی درسطح کشور، گفت: امروز مدیران و اساتید مدارس علمیه وظیفه تربیت مراجع تقلید آینده نظام اسلامی را بر عهده دارند.
کد مطلب 1517914

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