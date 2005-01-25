با تدبير رهبر معظم انقلاب مشكل هئيت رييسه مجلس در خصوص طرح استيضاح حاجي حل شد // خشنودي مقام معظم رهبري از عملكرد مجلس هديه اي بزرگ براي نمايندگان است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت افزود: نمايندگان اين پيام را راهگشاي كار خود مي دانند و تشكر متقابل و جدي دارند براينكه سياست هاي متخذه مجلس را مورد تاييد و تاكيد قرار داده اند .



وي خاطرنشان كرد: همين كه نمايندگان خشنودي مقام معظم رهبري را در موفقيت مجلس تاكنون مي شنوند هديه اي بزرگي براي آنان است و اميد است با تعامل بيشتر و جدي تر مجلس و دولت و متقابلا دولت و مجلس بتوانيم چند ماه پاياني ماموريت دولت را به كمك هم تبديل به بهترين ماه هاي خدمت دولت براي خدمت رساني به مردم، بزرگوار وشريف ايران اسلامي كنيم.



رييس فراكسيون اكثريت مجلس تاكيد كرد: نمايندگان در انجام سياست نظارت بر دستگاه هاي اجرايي بايد از همه اختيارات قانوني استفاده كنند تا در پرتو آن بتوانند به وظايف خود عمل كنند ، شايد بخشي از دين به مردم بزرگ، انقلاب و صبور ادا شود.

وي تاكيد كرد: موضوع استيضاح همواره آخرين حربه و وسيله اي است كه نمايندگان براي انجام وظايف خود از آن ممكن است استفاده كنند و همواره اين بحث مطرح است كه استيضاح آخرين اختياري است كه بايد نمايندگان از آن استفاده كنند.

وي ادامه داد: طبيعي است وقتي نمايندگان احساس كنند مطالبات به حقي كه از طرف مردم مطرح مي كنند از راه هاي ديگر قابل پيگيري نيست وبه نتيجه نمي رسد به سمت استيضاح و سوال رسمي از رييس دستگاه اجرايي و وزير مربوطه ميل پيدا مي كنند.



باهنر اضافه كرد: موضوع استيضاح برخي از وزرا در يكي دو ماه اخير در مجلس مطرح بود، هيات رييسه مجلس در ضمن اينكه اين را حق مسلم نمايندگان مي دانست اما اين احساس را داشت كه با توجه به مدت كوتاهي كه از عمر دولت فعلي براي خدمت بيشتر باقي نمانده اولي است كه از وسايل ديگر چون تعامل سازنده استفاده شود.



نايب رييس اول مجلس گفت: البته نمايندگان احضار مي داشتند كه راه ها را رفتيم و به نتيجه نرسيديم، هيات رييسه تلاش كرد جلسات و كميته هايي را براي مذاكرات شفاف تر و جدي تر تشكيل دهد اما تصورمي شد كه اين تعاملات به نتيجه نرسد. تقريبا هيات رييسه مجلس در يك بن بست قانوني قرار گرفته بود و احساس مي كرد مكلف است طبق آيين نامه به درخواست به حق نمايندگان پاسخ مثبت دهد و تقريبا مقوله طرح استيضاح در شرف اعلام وصول قطعي است.

باهنر اظهار داشت: اين بار نيز مقام معظم رهبري با دست تدبير خود اين مشكل را حل كردند و طي نامه اي به رياست محترم مجلس نظر خود را اعلام فرموده و اين مشكل را حل كردند .