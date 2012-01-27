به گزارش خبرگزاری مهر، جرارد نقش موثری در عبور لیورپول از سد منچسترسیتی و رسیدن این تیم به فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس داشت.

کاپیتان لیورپول در گفتگو با وب سایت رسمی این باشگاه گفت: مدت‌هاست لیورپول در فینال جام معتبری حضور نداشته و اکنون بسیار خوشحالم که در آستانه کسب جام اتحادیه هستیم.

وی در ادامه افزود: بسیار هیجان‌زده هستم. پیش از این در ورزشگاه "میلنیوم" کاردیف به عنوان کاپیتان لیورپول بازی کرده‌ام اما در ویمبلی جدید حضور نداشته‌ام و این برایم بسیار هیجان انگیز است.

جرارد بعد از بازی مقابل منچسترسیتی از عملکرد "کرگ بلیمی" هم تیمی‌اش در این بازی تمجید کرد و گفت: کرگ از وقتی به لیورپول آمده فوق العاده بوده است. او یک بازیکن کاملا حرفه‌ای است که سخت تلاش می‌کند و همیشه مزد تلاش خود را هم می‌گیرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: خوشحالم از اینکه بعد از مدت‌ها هواداران لیورپول تیم‌شان را در فینال یک جام می‌بینند. امیدوارم بتوانیم با قهرمانی پاسخ مدت‌ها صبر و حمایت همه جانبه آنها را بدهیم.