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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

"استیون جرارد":

مدت‌ها بود به فینال جامی نرسیده بودیم

مدت‌ها بود به فینال جامی نرسیده بودیم

کاپیتان تیم فوتبال لیورپول اعلام کرد از اینکه برای نخستین بار با پیراهن لیورپول در ورزشگاه جدید ومبلی به میدان خواهد رفت بسیار خوشحال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جرارد نقش موثری در عبور لیورپول از سد منچسترسیتی و رسیدن این تیم به فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس داشت.

کاپیتان لیورپول در گفتگو با وب سایت رسمی این باشگاه گفت: مدت‌هاست لیورپول در فینال جام معتبری حضور نداشته و اکنون بسیار خوشحالم که در آستانه کسب جام اتحادیه هستیم.

وی در ادامه افزود: بسیار هیجان‌زده هستم. پیش از این در ورزشگاه "میلنیوم" کاردیف به عنوان کاپیتان لیورپول بازی کرده‌ام اما در ویمبلی جدید حضور نداشته‌ام و این برایم بسیار هیجان انگیز است.

جرارد بعد از بازی مقابل منچسترسیتی از عملکرد "کرگ بلیمی" هم تیمی‌اش در این بازی تمجید کرد و گفت: کرگ از وقتی به لیورپول آمده فوق العاده بوده است. او یک بازیکن کاملا حرفه‌ای است که سخت تلاش می‌کند و همیشه مزد تلاش خود را هم می‌گیرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: خوشحالم از اینکه بعد از مدت‌ها هواداران لیورپول تیم‌شان را در فینال یک جام می‌بینند. امیدوارم بتوانیم با قهرمانی پاسخ مدت‌ها صبر و حمایت همه جانبه آنها را بدهیم.

کد مطلب 1517926

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