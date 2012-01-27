حرکت به سمت تحقق اهداف سند چشم انداز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی پنج شنبه در همایش مشترک شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان مرکزی در اراک افزود: تولید علم، رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، ارتقای درآمد سرانه، وجود پررنگ مردم سالاری دینی و الهام بخشی در جهان اسلام از اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران اسلامی است.

وی افزود: شهرداران و شوراهای اسلامی نقش به سزایی در بستر سازی فرهنگ شهرنشینی دارند که می توانند در این زمینه با تعامل با رسانه ها به این مهم دست یابند.

وی گفت: یکی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله تحقق عدالت اجتماعی است که در این راستا انجام آمایش سرزمینی و تهیه سند ملی استان ضروری است تا بر اساس شاخص های انسانی برای تحقق این هدف چشم انداز برنامه ریزی کرد.

آیت الله دری نجف آبادی اضافه کرد: اشتغال، توسعه شهری، زیبا سازی شهر، محیط زیست، طراحی شهری، کاهش ترافیک، موضوع تراکم و ترمیم بافت های فرسوده، توجه به طرح های جامع و تفضیلی باید به صورت جدی در دستور کار شهرداری و شوراهای اسلامی قرار گیرد.

وی بیان کرد: شهرداری ها به ساخت و سازها بیشتر نظارت و دقت کنند تا مصرف انرژی در بخش ساختمان بهینه شود.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی ، تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز، توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت برخی از مواد برنامه پنجم توسعه کشور است که مجموعه مدیریت شهری باید به آن توجه داشته باشد.