اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیران دستگاههای اجرایی و هنرمندان اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر افتتاح شد.
در این جشنواره که در دو بخش مسابقه و نمایشگاهی برپا شده 150 هنرمند خوشنویس کشور با ارائه 230 اثر ارزشمند حضور یافته اند.
در بخش مسابقه این جشنواره 230 اثر از خوشنویسان برجسته کشور در دو رشته نستعلیق و شکسته نستعلیق آثار هنری خود را در قالب تابلوهای زیبایی در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.
165 اثر با خط نستعلیق و 45 اثر با خط شکسته نستعلیق عرضه شده که بخشی از آثار در نگارخانه مهر و بخش نمایشگاهی در نگارخانه بانو عرضه شده است.
حجت الاسلام سید علی ارباب مدیر بنیاد غدیر استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این جشنواره گفت: آثار ارائه شده در این جنشواره تاکنون در هیچ نمایشگاهی عرضه نشده و منحصر به فرد است.
وی افزود: از دیگر ویژگی های این جشنواره این است که خطبه غدیر به طور کامل در این جشنواره ارائه شده و ارزش آثار به گونه ای است که می توان آن را در قالب کتاب و پوستر به عنوان اثری ماندگار نیز منتشر کرد.
ارباب با تقدیر از همکاری نهادها و ارگانهای مختلف در برپایی این جشنواره تصریح کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، صداوسیما، استانداری و حوزه هنری در برپایی این جشنواره با بنیاد غدیر استان همکاری داشته اند.
جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر تا 13 بهمن ماه در دو نگارخانه مهر و بانوی قزوین برای بازدید علاقمندان دایر است.
مراسم اختتامیه این جشنواره با انتخاب سه اثر برتر در هر رشته 13 بهمن ماه در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار خواهد شد.
نظر شما