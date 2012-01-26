اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیران دستگاههای اجرایی و هنرمندان اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر افتتاح شد.

در این جشنواره که در دو بخش مسابقه و نمایشگاهی برپا شده 150 هنرمند خوشنویس کشور با ارائه 230 اثر ارزشمند حضور یافته اند.

در بخش مسابقه این جشنواره 230 اثر از خوشنویسان برجسته کشور در دو رشته نستعلیق و شکسته نستعلیق آثار هنری خود را در قالب تابلوهای زیبایی در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

165 اثر با خط نستعلیق و 45 اثر با خط شکسته نستعلیق عرضه شده که بخشی از آثار در نگارخانه مهر و بخش نمایشگاهی در نگارخانه بانو عرضه شده است.

حجت الاسلام سید علی ارباب مدیر بنیاد غدیر استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این جشنواره گفت: آثار ارائه شده در این جنشواره تاکنون در هیچ نمایشگاهی عرضه نشده و منحصر به فرد است.

وی افزود: از دیگر ویژگی های این جشنواره این است که خطبه غدیر به طور کامل در این جشنواره ارائه شده و ارزش آثار به گونه ای است که می توان آن را در قالب کتاب و پوستر به عنوان اثری ماندگار نیز منتشر کرد.

ارباب با تقدیر از همکاری نهادها و ارگانهای مختلف در برپایی این جشنواره تصریح کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، صداوسیما، استانداری و حوزه هنری در برپایی این جشنواره با بنیاد غدیر استان همکاری داشته اند.

جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر تا 13 بهمن ماه در دو نگارخانه مهر و بانوی قزوین برای بازدید علاقمندان دایر است.

مراسم اختتامیه این جشنواره با انتخاب سه اثر برتر در هر رشته 13 بهمن ماه در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار خواهد شد.