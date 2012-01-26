حباب قیمت سکه نیازمند تصمیمات ستادی است

حمید رضا فولادگر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه در این چند روز مجلس جلسه علنی نداشته و بحث جدیدی در مورد وضعیت سکه مطرح نشده است، بیان داشت: بحث مسائل بیرونی، تحریم و آثار جهانی در مورد قیمت سکه مطرح بوده و این مباحث بر قیمت سکه و ارز در بازار ایران موثر بوده است.
وی با بیان اینکه این مباحث دست به دست یکدیگر دادهاند و در این شرایط که کشور ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار گرفته و به نحوی دشمنان نیز جنگ اقتصادی برای نظام ما تدارک دیدهاند، تاکید کرد: در این شرایط باید مدیریت داخلی بسیار قوی باشد و زمینه متناسب برای مقابله با جنگ اقتصادی را پیاده کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه همانونه که در جنگ دفاع مقدس ستاد عملیات داشتیم و همه ارگانها به نحوی در این ستاد برای مقابله با دشمن حضور داشتند در این شرایط نیز باید همین شیوه پیاده شود، افزود: در این شرایط نمیتوان به صورت عادی مسائل را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه این افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا بخشی به دلیل بحث ارز بوده و باید در نظر داشت که قیمت اونس و طلا پیوند مستقیمی با قیمت دلار دارند، بیان داشت: با توجه به اینکه طلا و سکه وابسته به دلار است و برخی از فراز و نشیبها در بازار وجود دارد که ناشی از بحث ارز بوده و البته برخی از این مباحث نیز مربوط به مدیریت و بانک مرکزی است.
فولادگر با اشاره به اینکه در این شرایط بانک مرکزی میتواند بر شرایط بازار سوار شده و بر این روند کنونی مدیریت کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی این مسئله ناشی از سوء مدیریتی است و باید دولت مقتدر به میدان بیاید.
وی ادامه داد: البته اگر دولت تصمیمی برای مداخله در این شرایط دارد باید به نحوی کمکی به بهبود شرایط فعلی داشته باشد، نه اینکه سبب دامن زدن به موقعیت کنونی باشد.
نظر شما