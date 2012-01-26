حباب قیمت سکه نیازمند تصمیمات ستادی است

حمید رضا فولادگر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه در این چند روز مجلس جلسه علنی نداشته و بحث جدیدی در مورد وضعیت سکه مطرح نشده است، بیان داشت: بحث مسائل بیرونی، تحریم و آثار جهانی در مورد قیمت سکه مطرح بوده و این مباحث بر قیمت سکه و ارز در بازار ایران موثر بوده است.

وی با بیان اینکه این مباحث دست به دست یکدیگر داده‌اند و در این شرایط که کشور ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار گرفته و به نحوی دشمنان نیز جنگ اقتصادی برای نظام ما تدارک دیده‌اند، تاکید کرد: در این شرایط باید مدیریت داخلی بسیار قوی باشد و زمینه متناسب برای مقابله با جنگ اقتصادی را پیاده کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه همان‌ونه که در جنگ دفاع مقدس ستاد عملیات داشتیم و همه ارگان‌ها به نحوی در این ستاد برای مقابله با دشمن حضور داشتند در این شرایط نیز باید همین شیوه پیاده شود، افزود: در این شرایط نمی‌توان به صورت عادی مسائل را دنبال کرد.

وی با بیان اینکه این افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا بخشی به دلیل بحث ارز بوده و باید در نظر داشت که قیمت اونس و طلا پیوند مستقیمی با قیمت دلار دارند، بیان داشت: با توجه به اینکه طلا و سکه وابسته به دلار است و برخی از فراز و نشیب‌ها در بازار وجود دارد که ناشی از بحث ارز بوده و البته برخی از این مباحث نیز مربوط به مدیریت و بانک مرکزی است.

فولادگر با اشاره به اینکه در این شرایط بانک مرکزی ‌می‌تواند بر شرایط بازار سوار شده و بر این روند کنونی مدیریت کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی این مسئله ناشی از سوء مدیریتی است و باید دولت مقتدر به میدان بیاید.

وی ادامه داد: البته اگر دولت تصمیمی برای مداخله در این شرایط دارد باید به نحوی کمکی به بهبود شرایط فعلی داشته باشد، نه اینکه سبب دامن زدن به موقعیت کنونی باشد.