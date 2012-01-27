اماکن تجاری ـ خدماتی فرودگاه رشت واگذار می شود

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اماکن شامل فروشگاهها، دفاتر خدماتی در ترمینال مسافری و پارکینگ خودروی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت است که در سال 91 با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، واگذار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرودگاه نقش موثری در توسعه هر استان دارد، اظهارداشت: فرودگاهها از با ارزش ترین زیرساختهای جوامع پیشرفته محسوب می شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیل های مختلف، در رشد اقتصادی کشورها و کمک به ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارند.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: ارزش و اهمیت فرودگاهها در دنیای امروز به حدی است که برخی کارشناسان، فرودگاهها را لوکوموتیو اقتصادی هر کشور توصیف می کنند و وجود فرودگاههای پررونق و کارآمد را عامل رشد اقتصادی و توسعه پایدار می دانند.

وی افزود: در جهان امروز، آمار ترافیک مسافری فرودگاههای هر کشور بیانگر میزان توسعه اقتصادی آن کشور است و حجم جابه جایی بار هوایی نیز نشانگر قدرت اقتصادی کشورهاست.

رضوانی ادامه داد: وجود فرودگاه در مناطق مختلف، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی بر اقتصاد آن مناطق دارد که اشتغالزایی، کمک به رونق و توسعه صنعت گردشگری و رونق صنایع و خدمات وابسته از مهمترین آنهاست.