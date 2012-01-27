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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

رضوانی در گفتگو با مهر:

اماکن تجاری ـ خدماتی فرودگاه رشت واگذار می شود

اماکن تجاری ـ خدماتی فرودگاه رشت واگذار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: اماکن تجاری ـ خدماتی فرودگاه رشت از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اماکن شامل فروشگاهها، دفاتر خدماتی در ترمینال مسافری و پارکینگ خودروی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت است که در سال 91  با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، واگذار خواهد شد.
 
وی همچنین با اشاره به اینکه فرودگاه نقش موثری در توسعه هر استان دارد، اظهارداشت: فرودگاهها از با ارزش ترین زیرساختهای جوامع پیشرفته محسوب می شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیل های مختلف، در رشد اقتصادی کشورها و کمک به ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارند.
 
مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: ارزش و اهمیت  فرودگاهها در دنیای امروز به حدی است که برخی کارشناسان،  فرودگاهها را لوکوموتیو اقتصادی هر کشور توصیف می کنند و وجود فرودگاههای پررونق و کارآمد را عامل رشد اقتصادی و توسعه پایدار می دانند.
 
وی افزود: در جهان امروز، آمار ترافیک مسافری فرودگاههای هر کشور بیانگر میزان توسعه اقتصادی آن کشور است و حجم جابه جایی بار هوایی نیز نشانگر قدرت اقتصادی کشورهاست.
 
رضوانی ادامه داد: وجود فرودگاه در مناطق مختلف، تاثیرات مستقیم و  غیر مستقیم فراوانی بر اقتصاد آن مناطق دارد که اشتغالزایی، کمک به رونق و توسعه صنعت گردشگری و رونق صنایع و خدمات وابسته از مهمترین آنهاست.
کد مطلب 1517968

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