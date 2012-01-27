امر به معروف قلب تپنده امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر پنج شنبه در پنجمین جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر که در فرمانداری دامغان برگزار شد افزود: فریاد در برابر انحراف و دلسوزی برای دیگران نه تنها مسئله فطری برای انسان هاست بلکه ریشه غریزی در حیوانات هم دارد.

تقوی اظهار داشت: وظیفه همگان است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیاء کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان، بهترین راهکار در خصوص احیاء امر به معروف را انجام کارهای زیر بنایی دانست و گفت: اگر می خواهیم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جای بیافتد باید آسیب ها را شناسایی و در همان مسیری که بیشتر مورد تحدید هستیم فعالیت کرد.

وی به فعالیت مبلغان در این خصوص اشاره و تاکید کرد: در هفته امر به معروف و نهی از منکر، مبلغان اعزامی به مناطق مختلف شهرستان دامغان، بیش از300 عنوان سخنرانی با این موضوع ایراد کرده اند.