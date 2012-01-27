به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره تقدیر از برترین‌های صنعت استان قم گفت: از 70 شرکت حاضر در جشنواره‌های صنعت در مرحله پیش ممیزی بازدید شد.



محسن حیدری افزود: در این بازدید مستندات و صحت اطلاعات ارسالی به دبیرخانه تکمیل و بررسی شد.



وی هدف از برگزاری این جشنواره را به کارگیری علوم جدید در صنعت عنوان کرد و ابراز داشت: فراخوان شرکت در جشنواره به تمام شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی ارسال شد و استقبال برای شرکت در جشنواره خوب بوده است.



محورهای جشنواره



دبیر جشنواره تقدیر از برترین‌های صنعت در قم مدیریت کیفیت، مدیریت بازار، مدیریت انرژی، لجستیک، شبیه‌سازی صنعتی و ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست را از محورهای جشنواره ذکر کرد.



حیدری ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات واحدهای صنعتی، این اطلاعات توسط کمیته داوری متشکل از نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و حفاظت محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی و دانشگاه‌های قم و صنعتی بررسی می‌شود.



وی اضافه کرد: پس از انجام مرحله پیش ممیزی جلسات کمیته داوری جشنواره در روزهای هشتم و نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد.



حامیان برگزاری جشنواره



حیدری افزود استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی، خانه صنعت و معدن و دانشگاه‌های قم و صنعتی از حامیان برگزاری این جشنواره هستند.



وی یادآور شد: جشنواره در تاریخ سی ام بهمن ماه سال جاری با حضور مدیران، استادان و صاحبان صنایع استان قم برگزار خواهد شد.



تور صنعتی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی قم برگزار شد



کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی قم در قالب تور صنعتی از شهرکهای صنعتی چاپ و نشر و محمود آباد بازدید کردند.



در راستای آشنایی بیشتر کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی قم با روند اجرایی و عملیاتی پروژه های زیربنایی، تور صنعتی یک روزه ایی از شهرکهای صنعتی چاپ و نشر و محمود آباد برگزار شد.



مهندس جعفر فرشچی درجمع بازدید کنندگان که پیمانکاران و کارشناسان آنها نیز وی را همراهی می کردند با ارزشمند توصیف کردن این تور صنعتی اظهار داشت: بازدیدهای گروهی و جمعی کارکنان شرکت از شهرکهای صنعتی و پروژه های دردست اجرای آنها سبب می شود تا روند امور در سطح ستادی شرکت به نحو مطلوب تری پیش رود.



وی از تداوم برگزاری تورهای صنعتی ویژه همکاران در شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و تصریح کرد: با ارزیابی‌ها و پیش بینی های صورت گرفته مشخص گردیده که راندمان این گونه برنامه ها بسیار زیاد می باشد. لذا در تلاشیم این برنامه به صورت مداوم و در سطح سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم برگزار گردد.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های در حال اجرا در سطح شهرک صنعتی چاپ و نشر بیان داشت: از روزی که کلنگ این شهرک توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به زمین زده شد روند کار، پیشرفت مطلوبی را نشان می دهد و امروز شاهد هستیم که تقریباً تمام زیرساختهای مورد نیاز شهرک تأمین گردیده است .



وی اضافه کرد: هم اکنون واگذاری فاز اول اراضی شهرک آغاز شده و در آینده شاهد استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک خواهیم بود.



مهندس فرشچی در ادامه شهرک محمود آباد را مد نظر قرار داد و گفت: فاز توسعه محمودآباد برخلاف فاز اول آن که به صنایع کانی غیرفلزی اختصاص داشت در اختیار کلید بخشهای مختلف صنعتی قرار گرفته و طی چند سال اخیر نسبت به آماده سازی و واگذاری اراضی آن پیشرفت خیلی خوبی داشته ایم.



وی توضیح داد:با توجه به استقبال سرمایه گذاری از استقرار در فاز توسعه محمود آباد و با وجود وسعت 152 هکتاری فاز توسعه قطعات محدودی زمین باقی مانده است .لذا در حال حاضر پیگیر توسعه شهرک هستیم .



گفتنی است وسعت شهرک صنعتی محمود آباد دارای 340 هکتار می باشد که تا کنون تعداد 128 واحد صنعتی را در خود جای داده است.



اتحادیه دفاتر خدمات گردشگری و سیاحتی تشکیل می‌شود



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از ساماندهی آژانس‌های خدمات مسافرتی و گردشگری در قالب اتحادیه دفاتر خدمات گردشگری و سیاحتی خبر داد.



یونس عالی‌پور در حاشیه هفدهمین جلسه کمیسون نظارت بر سازمان‌های صنفی قم گفت: دفاتر خدمات مسافرتی و سیاحتی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می‌نمایند که با تشکیل اتحادیه دفاتر خدمات گردشگری و سیاحتی منسجم شده و به صورت یکپارچه عمل می‌کنند.



وی تاکید کرد کمیته‌ای بدین منظور با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل و در آن در خصوص چگونگی این موضوع بحت و ضوابط داخلی اتحادیه مذکور تبیین خواهد شد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی قم موضوع مصرف جوش شیرین در نانوای ها مطرح و مقرر گردید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با واحدهای متخلف برخورد جدی صورت گیرد.



عالی پور با اشاره به فعالیت دکه های گل فروشی در حریم بیمارستانها خاطر نشان کرد : ساماندهی گل فروشی ها و اغذیه فروشی ها در بیمارستانها یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسون نظارت بود که مقرر گردید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه های صنفی این واحدها ساماندهی می شوند.



گفتنی است در این جلسه نرخ های جدید خدمات پنچرگیری، ساخت درب و پنجره آهنی و تاکسی تلفنی‌ها که طی دو یا سه سال گذشته تغییری در نرخ آنها صورت نگرفته و این موضوع زمینه ساز تخلف بعضی از واحدهای صنفی گردیده و نیاز به بازنگری در نرخهای مصوب این خدمات احساس میشد به تصویب اعضا رسید.

