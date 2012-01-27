غار تاریخی سهولان بازگشایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، خضر کاک درویش پنجشنبه شب در نشست شورای فنی مهاباد با اشاره به نیمه تعطیل بودن غار سهولان مهاباد و اهمیت تاریخی و گردشگری این اثر طبیعی تاکید کرد: برای بهره بردای مناسب از این اثر باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرده و کار مطالعاتی در این زمینه انجام شود.

وی یادآور شد: امسال 140 هزار گردشگر و مسافر از این غار تاریخی دیدن کرده اند که با توجه به نزدیک بودن ایام نوروز باید زمینه های لازم برای بازدید مسافران نوروزی از این غار فراهم شود.

معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار مهاباد، خواستار رفع مشکلات اعتباری احداث خط راه آهن مهاباد - میاندوآب شد و اظهارداشت: با وجود پیش بینی اتمام پروژه خط راه آهن مهاباد - میاندوآب تا پایان امسال، این پروژه به دلیل مشکلات اعتباری، تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاک درویش همچنین با اشاره به طرح های راکد و نیمه تمام این شهرستان گفت: هم اکنون دانشکده علوم انسانی با گذشت بیش از 13 آغاز تنها 15درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار مهاباد یادآورشد: همچنین تصفیه خانه فاضلاب فعلی این شهرستان فرسوده و قدیمی بوده و جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی افزود: متاسفانه بیش از 90 درصد روستاهای مهاباد با مشکل نبود دیوار ساحلی مواجه هستند که لازم است اعتبارات مورد نیاز در این زمینه لحاظ شود.

فرماندار مهاباد، همچنین خواستار تامین اعتبار برای شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و نیز رونق پروژه بزرگراه دارلک - مهاباد شد.