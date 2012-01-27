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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

در دهه فجر امسال/

1053 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان سمنان تحویل می شود

1053 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان سمنان تحویل می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی بهزیستی استان سمنان از واگذاری یک هزار و 53 واحد مسکن به معلولان و زنان سرپرست خانوار استان در دهه فجر امسال خبر داد.

فریدون دوستمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون 2 هزار و 392  معلول و مددجو برای دریافت مسکن در سایت بهزیستی ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: ساخت مسکن معلولان و زنان سرپرست خانوار که از سال 89 آغاز شده و در دوره سه ساله خود تا سال 91 به اتمام می رسد و سهمیه استان در سال اول 615 و در سال دوم 698 و در سال سوم 700 واحد مسکونی است که تا پایان سال آینده همگی واگذار می شوند.

معاون پشتیبانی بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه معلولان و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی جهت ثبت نام برای دریافت مسکن می‌توانند به سایت بهزیستی به نشانی www.behzisti.ir  مراجعه کنند، اظهار کرد: این سایت تا پایان سال باز خواهد بود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

دوستمحمدی افزود: زنان سرپرست خانوار و همچنین معلولان متأهل از افرادی هستند که جهت دریافت مسکن در اولویت سازمان بهزیستی برای واگذاری مسکن قرار دارند.

کد مطلب 1518000

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