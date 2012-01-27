شناسایی آسیبهای فرهنگی در شهریار/ لزوم توجه به بنای اصولی مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته رصد و شناسایی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی با اعضا در دفتر دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار برگزار شد.

در این جلسه مهران مولاهویزه، دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول و تشکر از اهتمام اعضا کمیته به پیگیری مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی شهرستان، مواردی در رابطه با نقش تاثیرگذار کمیته رصد و شناسایی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان را عنوان کرد.



در ادامه جلسه مذکور، سایر اعضای کمیته بر لزوم اعمال، نگاه ویژه مسئولان شهرستان به آسیبها از جمله مواد مخدر، انجام وظایف ذاتی نهادها و ارگانهای مسئول و پرهیز از موازی کاری دستگاه ها تاکید کردند.

همچنین اعضای این شورا آمادگی سازمانهای متبوع خود را در راستای شناسایی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان با بهره گیری از توانمندی اساتید و پژوهشگران دانشگاهی را اعلام کردند.

دیدار فرماندار شهریار با خانواده شهیدان محمدتقی رحمانی و عباس حاصلی افضل



امروز فرماندار شهریار به همراه امام جمعه شهرستان، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، شهردار شهر شهریار و رئیس بنیاد شهید با خانواده شهیدان محمد تقی رحمانی و عباس حاصلی افضل دیدار کردند.

اهتمام ویژه شهرداری باغستان برای نگهداری و حفظ فضای سبز

شهرداری باغستان اقداماتی را با همکاری واحد فضای سبز در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز این شهر در هفته جاری انجام داده است.

کودپاشی فضای سبز بابا سلمان، کودپاشی بلوار امام خمینی(ره)، ادامه اجرای آبیاری قطره ای پیست دوچرخه سواری، کودپاشی و پاکسازی درختان سعیدآباد، پابیل بوته های بلوار امام خمینی(ره)، برف تکانی تمامی درختان موجود در بلوار ولیعصر(عج)، بلوار رسول اکرم(ص)، بلوار امام خمینی(ره) از سر شهرک مطهری تا خدمات شهری و درختان شهرداری مرکز، کودپاشی درختان موجود در پیست دوچرخه سواری از جمله این اقدامات است.

بنای مساجد به صورت اصولی و اسلامی ساخته شود

فرماندار شهرستان شهریار گفت: ساخت مساجد و حسینه ها یکی از اقدامات مؤثر و ماندگار و صالحات و باقیات برای افراد و خیرین است که در این زمینه برای ساخت مساجد و حسینیه ها در حال حاضر قانون مدون و دقیقی نداریم که همین امر باعث شده که ساخت برخی از این مکان های مقدس با مشکلاتی شود.

سید جوهری در ادامه افزود: اولین نکته ای که باید در خصوص ساخت مساجد در نظر گرفته شود نیاز منطقه و محله است، در این زمینه نباید شاهد باشیم در یک منطقه چندین مسجد ساخته شود و خدای ناکرده این کار از روی چشم و هم چشمی و تعداد نمازگزار در آن کم باشد و از سویی مناطقی داشته باشیم که مسجد مورد نیاز مردم باشد و از این نعمت محروم باشند.



عدم دقت و نظارت کافی بر ساخت مساجد

این مسئول عنوان کرد: از نکات مهم دیگر ساخت مساجد و حسینه ها ساخت اصولی و مهندسی این بناها است، در برخی موارد شاهد هستیم که این اماکن مقدس بدون کارشناسی و بدون استحکام لازم ساخته می شود و دقت و نظارت کافی بر ساخت آنها صورت نمی گیرد که این امر به طور حتم باید بررسی شود و نظارت کافی صورت گیرد چرا که این مکانها، اماکن تجمع مومنین است و ما باید امنیت آنها را در حد اعلا رعایت کنیم تا در حوادثی چون زلزله و غیره مشکلی ایجاد نشود.



جوهری از شهرداران شهرهای شهریار خواست تا از این به بعد نظارت کافی و لازم بر تقاضاهای ساخت مساجد و حسینه ها داشته باشند و در تعامل با سازمان نظام مهندسی و اوقاف و امور خیریه و به ویژه امام جمعه های شهر نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

تمامی نیازهای فرهنگی مردم در ساخت مساجد لحاظ شود

فرماندار شهرستان شهریار همچنین به فضاهای مورد نیاز مساجد هم اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به مقتضیات زمان ما مساجد باید حتی المقدور در زمینهایی با متراژ بالا و زیربنای کافی برای نمازگزاران و همچنین امورات فرهنگی ساخته شود، مسجد بدون مکان فرهنگی و پایگاه بسیج و محلی برای گذران اوقات فراغت جوانان و کلاس های فرهنگی شاید آن کارکرد مؤثر و مورد نیاز را نداشته باشد، در این زمینه باید قبل از ساخت مسجد تمامی نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز در مساجد تدارک ببینیم.



وی در ادامه با اشاره ساخت حسینه ها اعلام کرد: ساخت حسینه ها مناسب است، اما نه در اماکنی که به سنگر اصلی مسلمانان یعنی مساجد ضرر بزند و یا خدای ناکرده حضور مومنان در مساجد را کمرنگ کند، در این زمینه باید این موارد هم دقت شود و حتی المقدور به حسینه هایی اجازه ساخت داده شود که هم نیاز مردم و منطقه باشد هم بتوانند در طول سال برنامه فرهنگی در آن اجرا کنند نه اینکه چند مدت کوتاه برنامه داشته باشند و در طول سال تعطیل باشند.



این مسئول بر لزوم اختصاص فضایی برای مساجد و حسینیه ها از طرف انبوه سازان تأکید کرد و اذعان داشت: شهرداران باید دقت کنند در هر پروژه بزرگ شهرک سازی و یا مسکن سازی باید همزمان با شروع بکار، نیازهای منطقه در خصوص مسجد و مکانهای فرهنگی شناسایی و همزمان با پروژه ها به بهره برداری برسد.