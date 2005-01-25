موساد بارديگر ايران را به ساخت بمب هسته اي دركمتر از سه سال متهم كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازبي بي سي ، ماير دوگان رئيس سازمان اطلاعات اسرائيل " موساد " روز گذشته در كنيست اسرائيل گفت : برنامه هسته اي ايران به نقطه بي بازگشت نزديك مي شود .

وي درجمع نمايندگان كنيست افزود: اگر ايران درسال 2005 برنامه غني سازي اورانيم را با موفقيت انجام دهد دوسال بعد به تسليحات هسته اي دست خواهد يافت .

دوگان به كميته دفاعي و امورخارجي كنيست گفت كه ايران مشغول مذاكره با ميانجيگران اروپايي است تا اجازه يابد به توسعه توانمندي غني سازي اورانيم ادامه دهد .

رئيس موساد خاطر نشان كرد كه اگرايران برنامه غني سازي اورانيم را از سر بگيرد و قبل از پايان سال 2005 آن را با موفقيت انجام دهد مسير ساخت يك بمب در مدت زمان كوتاهي به پايان خواهد رسيد .



وي گفت : در اين لحظه كه شما فناوري غني سازي در اختيار داريد شما به هدف خود رسيده است .

دوگان با اشاره به اين مطلب كه اگر ايران غني سازي را به پايان برساند توليد يك بمب هسته اي درست دو سال ديگر به طول خواهد انجاميد گفت : جامعه بين المللي بايد تلاشهاي خود را براي جلو گيري از هسته اي شدن ايران افزايش دهد .









