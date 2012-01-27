به گزارش خبرنگار مهر، حسین خمسه عصر پنجشنبه در نشست معاونین، روسای مراکز و کارشناسان آموزش اداره کل و مراکز آموزشی استان اظهار داشت: در سال آینده بیش از سه هزار نفر برای استخدام در پارس جنوبی در دورههای آموزشی شرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به مصوبه جذب 50 درصد نیروی بومی استان بوشهر در پارس جنوبی ادامه داد: در راستای تحقق این مصوبه در سال جاری کارهای بسیاری انجام شده و موفقیتهای خوبی در اموزشهای فنی و حرفهای حاصل شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر از امضای تفاهمنامه این اداره کل با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی خبر داد و گفت: این تفاهمنامه از سال جاری عملیاتی شده است.
وی در ادامه به تشریح این تفاهمنامه پرداخت و اضافه کرد: تاکنون کاراموزان در رشتههایی از قبیل آرماتوربند، داربست بند، برق صنعتی، لوله کشی صنعتی و... آموزش دیدهاند.
خمسه ادامه داد: بخش بعدی تفاهمنامه امضاشده با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به اموزش سه هزار و 100 نفر در حرفه جوشکاری است که از سال اینده اموزشهای لازم به این افراد داده خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط موجود، ارائه آموزشهای نرم از قبیل آسیبهای اجتماعی، دوره های آموزشی خلاقیت و کارآفرینی را ضروری دانست و گفت: دورههای آموزشی در سال آینده باید بر اساس پتانسیل موجود از قبیل نیاز منطقه، وجود امکانات و تجهیزات و داشتن مربی توانمند و متخصص در امر آموزش صورت تعریف شوند.
خمسه اضافه کرد: بر اساس تفاهمنامه امضاشده باید مواردی چون تکنولوژیهای نوین آموزشی، اولویت حرفههای آموزشی مورد نیاز استان، بهینه سازی مصرف انرژی، توجه به آموزش حرفههای مشاغل خانگی و همچنین اموزشهای مورد نیاز منطقه ویژه مورد توجه قرار بگیرد.
این جلسه با حضور معاونین اداری، پشتیبانی و آموزش، پژوهش و برنامهریزی اداره کل، روسای مراکز و کارشناسان آموزش در سالن اجتماعات امام رضا( ع ) برگزار شد.
نظر شما