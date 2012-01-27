لزوم بسترسازی برای مشارکت جوانان در عرصه های مختلف جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر جمعه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان تبریز گفت: یکی از مهم ترین مولفه هایی که همواره در طول تاریخ انقلاب مورد توجه مسئولان بوده، تلاش برای افزایش مشارکت جوانان در اداره جامعه است که در زمان حاضر نیز به شدت پیگیری می شود.

وی با تبیین جایگاه واقعی جوانان در کشورمان اظهار داشت: متاسفانه در مقطع کوتاهی، از جوانان به صورت ابزاری استفاده شده که این امر عین بی عدالتی و بی انصافی است.

فرماندار تبریز با تاکید بر نهادینه کردن جایگاه جوانان و ضرورت مشارکت همه جانبه آنان در حضور فعال و موثر در عرصه های مختلف اجتماع، مقطع حاضر را بسیار حساس و سرنوشت ساز توصیف کرد و گفت: احساس مسئولیت بیشتر مسئولان برای تحقق این مهم ضرورت دارد.

چمنی با اشاره به فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب، تقارن این مناسبت با بیداری اسلامی و واقع شدن آن در آستانه برنامه بزرگ سیاسی و اجتماعی انتخابات را عامل افزایش ضریب اهمیت حماسه راهپیمایی 22 بهمن امسال دانست و گفت: حضور با شکوه و گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: ضروری است در سریع ترین زمان ممکن کمیته های کاری ستاد ساماندهی امور جوانان تبریز تشکیل شود تا اهداف تعریف شده محقق شود.