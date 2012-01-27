سفر هئیت اقتصادی چین به آذربایجان شرقی در آینده نزدیک

فرخ مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این سفر که سرپرستی آن را استاندار استان خودمختار "نینگ شیا" چین عهده دار است، رئیس دبیرخانه دولت و شماری از مقامات چینی حضور خواهند داشت.

وی محور این سفر را بررسی زمینه های همکاری دو طرف در حوزه های مورد علاقه و به ویژه توسعه و بسط همکاری های اقتصادی بیان کرد و افزود: با توجه به حضور مقامات استان خودمختار نینگ شیا چین در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی شناخت قبلی نسبت به همدیگر وجود دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: مقامات نینگ شیا چین خواستار انعقاد پیوند خواهرخواندگی با تبریز شده اند که در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسجدی اضافه کرد: آذربایجان شرقی به جهت دارابودن پتانسیل های فراوان در زمینه های قطعه سازی، خودروسازی، صنایع سنگین و همچنین حوزه های فرهنگی و گردشگری آمادگی کامل برای همکاری با استان های مختلف چین از جمله استان نینگ شیا دارد.

وی گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران و چین روابط اقتصادی مناسبی دارند که در این زمینه آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های صنعتی و اقتصادی ایران مورد علاقه استان های مختلف این کشور قرار گرفته است.

آذربایجان شرقی هم اکنون با استان هوبی چین روابط نزدیک در حوزه های اقتصادی و صنعتی دارد که سفر مقامات استان نینگ شیا این کشور نویدبخش توسعه همکاری ها با استان های دیگر چین ارزیابی می شود.

ن پینگ شیا که یکی از استان های مسلمان نشین چین بوده و 12 میلیون نفر مسلمان در آن زندگی می کنند، دارای اشتراکات تجاری و دینی با آذربایجان شرقی است و کارشناسان بر همین اساس اعتقاد دارند که این وجه اشتراکات می تواند در مسیر منافع دو ملت مورد استفاده قرار گیرد.