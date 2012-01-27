رضا یزدانی، آزادکار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما ورزشکاران رشتههای انفرادی به خصوص کشتی که با سختی و مشقتهای بسیاری همراه است، منبع درآمد خاصی نداریم.
وی ادامه داد: مهرماه در یک مراسم ویژه برگههایی به ما اهدا شد که گفته شد بزودی با ارائه آن میتوانیم خودروی خود را تحویل بگیریم ولی تا امروز این برگه و حوالهها به ماشین تبدیل نشده است.
یزدانی تصریح کرد: علاوه بر این جوایز قهرمانان در سالهای 89 و 90 نیز هنوز به ما پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: ما در اردوها به شرط حضور روزی 20 هزار تومان دریافت میکنیم که حداکثر در یک مرحله اردوی 20 روزه، 400 هزار تومان میشود و به ترتیب بر خلاف برخی ادعاها از بوکسورها هم کمتر حقوق میگیریم.
دارنده دو مدال برنز جهان در پایان با اشاره به اینکه مسئولان باید از نظر مالی دغدغههای این چنینی ورزشکاران را کم کنند، خاطر نشان کرد: ما به عنوان یک کشتی گیر باید تابع تصمیم کادر فنی تیم ملی باشیم و امیدوارم با حضور رسول خادم و سایر مربیان شاهد موفقیت کشتی ایران در المپیک لندن باشیم، ما کشتی گیر هستیم و باید کار خود را انجام دهیم.
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