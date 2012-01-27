130 فعال حوزه وقف در کردستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و به مناسبت ایام هفته وقف از 135 نفر از واقفان نمونه، متولیان و اعضای هیئت امناء بقاع متبرکه و مساجد کردستان تجلیل شد.

معاون امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان در این مراسم گفت: در سال گذشته استان کردستان در زمینه جشنواره وقف چشمه همیشه جاری رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داد و امیدواریم در سال جاری نیز این استان جزو برگزیدگان کشوری قرار گیرد.

حجت الاسلام محمود یوسفی بیان کرد: در سال جاری بیش از 180 اثر به دبیرخانه استانی دومین جشنواره وقف ارسال و از سوی هیئت داوران 20 اثر برتر به مرحله کشوری راه یافته است.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ وقف نیازمند فرهنگ سازی بیشتر در سطح جامعه است، افزود: وقف یک سنت حسنه و اقدام خیرخواهانه پایدار است که ترویج و گسترش آن نیازمند اطلاع رسانی مناسب در بین اقشار مختلف جامعه است.

معاون امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان یادآور شد: رسالت اداره اوقاف در دو محور موقوف محوری و بقعه محوری است و برنامه های مناسبی در این دو بخش برای رسیدن به اهداف از بیش تعین شده در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام یوسفی ادامه داد: لازم است کلیه مسئولان برای توسعه و گسترش فرهنگ وقف در جامعه اداره کل اوقاف و امور خیریه را یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه فقر یکی از موانع پیشرفت جوامع است، گفت: تدبیر شریعت اسلامی برای ایجاد توازن اجتماعی در بین اقشار کم درآمد جامعه وقف است.