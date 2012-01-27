گمرک گیلان پایلوت تحولات مفید و نوین گمرکی کشور است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گمرکات در زمینه اتوماسیون و خدمات الکترونیک که رویکرد فعلی دولت و نظام است در اشاعه این نوع خدمات در سطح کشور، پیشرو است.

وی همچنین با اشاره به تاریخچه گمرک گیلان اظهار داشت: با استناد به سوابق موجود از اواخر دوران صفوی و ختم به آغاز دوران افشاریه، گمرک استان حضور و نقش عملیاتی خود را شروع کرده است.

ناظر گمرکات گیلان گفت: در حال حاضر شش گمرک از قبیل اداره کل گمرک انزلی، اداره کل گمرک آستارا، اداره گمرک حسن رود، اداره گمرک فرودگاه رشت، اداره گمرک امانات پستی رشت و اداره گمرک امانات پستی انزلی در استان مشغول به فعالیت بوده و تمام رویه های گمرکی در مجموع گمرکات ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه گمرک آستارا در زمینه صادرات چمدانی مقام نخست کشوری را در سالیان متمادی حفظ کرده است، افزود: گمرکات گیلان در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت جزو گمرکات مهم کشور محسوب می شود.

بهبود آهنی در ادامه اظهار داشت: نقش گمرک در نظام اقتصادی کشور هر روز بیش از پیش مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور قرار می ‌گیرد از اینرو توجه به ایجاد زیرساختهای اصولی در این ارتباط امری ضروری است.

وی گفت: در نظام پیچیده بین ‌المللی و در شرایطی که پیشرفتها بدون وقفه در عرصه‌ های مختلف علمی و صنعتی همواره در حال ایجاد تغییرات در مناسبات اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی بین کشورهاست، نقش گمرک در اعمال سیاستهای بازرگانی به عنوان مرزبان اقتصادی و تامین ‌کننده بخشی از درآمدهای دولت خلاصه نمی‌ شود.

مدیرکل گمرک انزلی از گمرک به عنوان یکی از اهرمهای تسریع‌ کننده در روند توسعه کشور ذکر کرد و افزود: گمرک در سرمایه ‌گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظیم عرضه و تقاضا، تثبیت قیمتها، ایجاد تعادل در تراز پرداختها، ایجاد اشتغال و سایر عوامل تسهیل‌ کننده رشد و توزیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش و تاثیر به سزایی دارد.

وی به تعرفه‌ های گمرکی اشاره کرد و یادآور شد: گمرک و تعرفه گمرکی به عنوان ابزاری در راستای تنظیم و تکمیل سیاستهای پولی و مالی عمل کرده و از این طریق اثرات غیرقابل انکاری بر روند شاخصهای اقتصادی می ‌گذارد.

بهبود آهنی ادامه داد: همچنین گمرکات با ایجاد تسهیلات در مبادلات تجاری نقش مهمی در ایجاد تفاهمنامه‌ های سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح جهانی و منطقه ‌ای بر عهده دارند.