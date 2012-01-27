ایجاد 45 هزار فرصت شغلی در کردستان/ 91 درصد اشتغال تعهد شده محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه پنج شنبه در جریان برگزاری نشست خبری استاندار کردستان با خبرنگاران رسانه های جمعی این استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه برای اشتغالزایی 45 هزار و 947 نفر در حوزه های مختلف در استان کردستان فراهم شده است و روند ایجاد فرصت های شغلی جدید در این استان همچنان ادامه دارد.

وی گفت: سهمیه استان کردستان برای ایجاد شغل در سال جاری 50 هزار و 580 نفر است که این اشتغال تعهد شده باید توسط ادارات و سازمان های دولتی ایجاد شده و در سامانه ثبت شود که خوشبختانه در 10 ماهه اول سال جاری 45 هزار 947 فرصت شغلی ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به تحقق 91 درصدی اشتغال ایجاد شده در این استان گفت: انتظار می رود که با توجه به مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های دولتی تا پایان سال جاری شاهد ایجاد فرصت های بیشتر شغلی از میزان تعهد شده در استان کردستان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری سهمیه ایجاد اشتغال در استان کردستان 20 هزار نفر بود، یادآور شد: در سال 89 در استان کردستان 26 هزار فرصت شغلی ایجاد شد و شش هزار شغل بیش از میزان تعهد شده در این استان ایجاد شد.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختصاص اعتبار 103 میلیارد تومانی برای ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در استان کردستان در سال جاری بیان کرد: در سال جاری 70 میلیارد تومان برای توسعه و تقویت مشاغل خانگی و همچنین 33 میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کار خرد در استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه مشاغل خانگی در استان کردستان هشت هزار و 494 مجوز از سوی دستگاه های دولتی در سال جاری صادر شده است و چهار هزار و 240 مورد نیز به بانک های عامل استان معرفی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به اقدامات انجام گرفته در راستای حمایت از راه اندازی کسب و کار خرد اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز تاکنون سه هزار و 129 مورد به بانک های استان معرفی شده است و هزار 540 مورد نیز پرداخت تسهیلات صورت گرفته است.

ازهاری با اشاره به اجرایی کردن طرح راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده در استان کردستان اظهار داشت: از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت استانداری طرح راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده در استان کردستان در دستور کار قرار گرفته است که در این طرح و به صورت تصادفی افرادی انتخاب و در خصوص ایجاد فرصت شغلی آنها تحقیق می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود اکثر اشتغال ایجاد شده در استان کردستان موقت است، عنوان کرد: آمار جمع آوری شده از سامانه این کار استخراج شده است و بدون شک این آمار با دقت زیادی و از سوی دستگاه های دولتی ارائه می شود.