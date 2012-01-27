فصل "آخرین دمام" از مجموعه "تلاقی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "آخرین دمام" به کارگردانی رضا سبحانی با حضور بازیگرانی چون مرتضی شاه کرم، مجید زارع، مرجان بنی سعید، شروین مولائی و حسین چنگی به همرا بازیگران ثابت مجموعه "تلاقی"‌ مقابل دوربین رفته بود و با اتمام تصویربرداری این فصل مجید شتی تدوین را آغاز کرده است.

این قسمت از مجموعه درباره بابا عبدو، مرد کهنسالی است که به اتفاق دخترش جمیله و نوه‌اش جاسم، به قصد زیارت و ادای نذر راهی مشهد مقدس می‌شوند. بابا عبدو بخاطر کهولت سن و بیماری‌اش توانائی کار کردن ندارد و شغل دمام سازیش را کنار گذاشته، اما آخرین دمامش را به نیت نذر و نواختن در شب تولد امام رضا(ع) با خود در این سفر همرا کرده است. دمام بابا عبدو گم می‌شود و جاسم و جمیله سعی دارند تا قبل از رسیدن به مشهد برای ساخت دمام جدید به او کمک کنند...

تاکنون ساخت فصل‌های "جهیزیه"، "در همین حوالی"، "در برابر باد"، "رو به آسمان"، "پاسگاه"، "مسافران"، "میراث" و "آخرین دمام" از مجموعه "تلاقی" به اتمام رسیده است و کارگردانی آخرین فصل از این مجموعه را جواد رجب‌زاده به زودی آغاز خواهد کرد.