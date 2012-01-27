حذف اجباری پردرآمدها از فهرست دریافت یارانه منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در کارگروه‌های تخصصی خود درباره هدفمندی یارانه‌ها در نهایت به این نتیجه رسید که خود نسبت به حذف اجباری پول‌دارها از فهرست دریافت یارانه نقدی اقدام نکند بلکه این اقدام با خودانصرافی انجام شود.

براساس جدیدترین برنامه، دولت تا دو هفته آینده نامه‌هایی به افرادی که از تمکن مالی بالای برخوردارند و نیازمند یارانه نقدی نیستند، ارسال خواهد کرد ولی این کار به صورت خودانصرافی خواهد بود، یعنی در نهایت خود افراد با انصراف از دریافت یارانه، از فهرست مربوطه کنار می‌روند.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد: دولت لیست 10 میلیون نفر از اقشار پردرآمد که نیازمند یارانه نقدی نیستند، را استخراج کرده و به زودی با نهایی کردن آن، نامه نگاری با اقشار پردرآمد را آغاز خواهد کرد.

محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اختیاری شدن برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه نقدی را تائید کرد و گفت: این کار به صورت خودانصرافی صورت خواهد گرفت.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور چندی پیش دستور داد مکاتباتی با پولدارها برای حذف آنها از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام شود و مبلغ یارانه نقدی آنان به سایر اقشار اختصاص یابد.

در پی این دستور رئیس جمهوری، برخی نمایندگان مجلس به خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه حذف بخشی از مردم از دریافت یارانه نقدی را قانونی ندانستند.