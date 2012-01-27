مقام کویتی: امنیت و ثبات منطقه باید برای همه باشد/ دعوت از صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه در ادامه سفر خود به منطقه به کشور کویت سفر و با خالد جارالله قائم مقام وزارتخارجه دولت کویت دیدار و در خصوص موضوعاتی همچون امنیت و ثبات در منطقه ، همکاریهای دو جانبه و آخرین تحولات در کشورهای منطقه گفتگو و رایزنی کردند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور خاطرنشان کرد اینگونه دیدارها و گفتگوها در روند افزایش همکاریهای دو جانبه ای ، منطقه ای و بین المللی موثر و استمرار آن موجب رفع کدورت ها و سوء تفاهمات احتمالی می شود.

امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته با رفتار و عملکرد خود اثبات کرده است که حفظ امنیت پایدار در این منطقه از الویت های سیاست خارجی کشورمان بوده است و بر همین منوال نیز در آینده عمل می نماید. وی افزود امنیت در منطقه قابل تفکیک نیست و شامل همه کشورهای این منطقه خواهد شد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه اضافه کرد چنانچه کشورهای منطقه هوشیار باشند و اهداف آمریکا و دشمنان خود را شناخته و هوشمندانه عمل کنند زمینه برای نا امنی و بی ثباتی در منطقه فراهم نخواهد شد.

خالد جارالله قائم مقام وزارت خارجه کویت نیز در این دیدار ضمن با اهمیت دانستن این گونه سفرها و رایزنی ها بر روابط خوب و روبه پیشرفت دو کشور تاکید و خاطرنشان ساخت کویت آماده است در زمینه های مختلف روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران توسعه بخشد.

مقام کویتی همچنین با اشاره به اظهارات مقامات کشورمان در خصوص امنیت خلیج فارس تصریح کرد ، ما معتقدیم امنیت اگر برای یکی از کشورهای منطقه نباشد این منطقه ارزشی ندارد و می بایست ثبات و امنیت برای همه کشورهای منطقه باشد.

وی افزود مسئولیت همه ما در زمینه تامین امنیت مشترک است و همکاریها در این زمینه می بایست استمرار و افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به دعوت رسمی وزیر خارجه کویت از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری دومین کمیسیون عالی مشترک دو کشور اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک این اجلاس در کویت برگزار شود.

طرفین همچنین در پایان آخرین تحولات کشورهای بحرین – یمن و سوریه را مورد بررسی قرار داده و معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به رفتارهای دو گانه برخی از کشورها در قبال تحولات اخیر ، موضع کشورمان را در این زمینه برای طرف کویتی تبیین کرد.