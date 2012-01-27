تداوم سقوط سکه و طلا در روز پنجشنبه/ سکه تمام طرح جدید؛ 715 هزار تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قیمت انواع سکه در روز پنجشنبه دائما در حال نوسان بود، گفت: قیمت سکه تمام طرح جدید در حالی صبح پنجشنبه به 820 هزار تومان تومان رسید که ظهر قیمت آن در بازار به 790 هزار تومان کاهش یافت اما پس از اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز از روز شنبه توسط رئیس کل بانک مرکزی، قیمت این نوع سکه به 715 هزار تومان سقوط کرد.

وی افزود: قیمت سکه تمام طرح قدیم از 810 هزار تومان صبح پنجشنبه به 730 هزار تومان در پایان معاملات روز پنجشنبه رسید که 80 هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اظهارداشت: قیمت نیم سکه از 410 به 370 هزار تومان، ربع سکه از 210 به 175 هزار تومان و سکه گرمی از 108 به 90 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش مهر، قیمت هر گرم طلای 18 عیار در روز پنجشنبه از 74.5 هزار تومان ابتدا به 71.5 هزار تومان و سپس به 68 هزار و 500 تومان کاهش یافت.

در حالی سقوط قیمت سکه و طلا در بازار داخلی به دلیل افزایش سود سپرده‌های بانکی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن نرخ ارز از روز شنبه، ادامه یافت که قیمت هر اونس طلای جهانی روز پنجشنبه با 60 دلار افزایش به 1712 دلار رسیده بود.