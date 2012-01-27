میلان با شکست لاتزیو حریف یوونتوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جبرئیل سیسه"، مهاجم فرانسوی لاتزیو ابتدا در دقیقه 5 لاتزیو را پیش انداخت اما میلان با دو گلی که در فاصله چهار دقیقه توسط "روبینیو" و "کلارنس سیدورف" به ثمر رساند کنترل بازی را در دست گرفت.

روبینیو در دقیقه 15 بازی از فاصله کم دروازه "فدریکو مارکتی" را باز کرد و سیدورف نیز چهار دقیقه بعد گل دوم روسونری را به ثمر رساند. "زلاتان ابراهیموویچ" در فاصله 6 دقیقه مانده به پایان سومین گل میلان را وارد دروازه لاتزیو کرد تا این تیم در مرحله نیمه نهایی در دو بازی رفت و برگشت در ماه فوریه و مارس به مصاف یوونتوس برود.

براساس این گزارش، در دیگر دیدار نیمه نهایی ناپولی به مصاف سیه‌نا خواهد رفت. در مرحله قبلی رقابت‌ها یوونتوس سه شنبه با نتیجه 3 بر صفر رم را از پیش رو برداشت و ناپولی هم 2 بر صفر اینتر را شکست داد.