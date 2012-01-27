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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا/

میلان با شکست لاتزیو حریف یوونتوس شد

میلان با شکست لاتزیو حریف یوونتوس شد

تیم فوتبال میلان موفق شد با عبور از سد لاتزیو حریف یوونتوس در دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جبرئیل سیسه"، مهاجم فرانسوی لاتزیو ابتدا در دقیقه 5 لاتزیو را پیش انداخت اما میلان با دو گلی که در فاصله چهار دقیقه توسط "روبینیو" و "کلارنس سیدورف" به ثمر رساند کنترل بازی را در دست گرفت.

روبینیو در دقیقه 15 بازی از فاصله کم دروازه "فدریکو مارکتی" را باز کرد و سیدورف نیز چهار دقیقه بعد گل دوم روسونری را به ثمر رساند. "زلاتان ابراهیموویچ" در فاصله 6 دقیقه مانده به پایان سومین گل میلان را وارد دروازه لاتزیو کرد تا این تیم در مرحله نیمه نهایی در دو بازی رفت و برگشت در ماه فوریه و مارس به مصاف یوونتوس برود.

براساس این گزارش، در دیگر دیدار نیمه نهایی ناپولی به مصاف سیه‌نا خواهد رفت. در مرحله قبلی رقابت‌ها یوونتوس سه شنبه با نتیجه 3 بر صفر رم را از پیش رو برداشت و ناپولی هم 2 بر صفر اینتر را شکست داد.

کد مطلب 1518046

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