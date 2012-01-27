  1. بین الملل
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

*خاورمیانه

- نیروهای امنیتی رژیم عربستان سعودی یک معترض دیگر را به شهادت رساندند.

- مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در یمن تاکید کرد: با وجود پیشرفت در یمن هنوز چالشهای جدی در این کشور باقی مانده است.

- رهبر جریان صدر مخالفت خود را با شرکت در کنفرانس ملی که قرار است درباره حل مشکلات سیاسی عراق برگزار شود، اعلام کرد.

- کامرون نخست وزیر انگلیس احتمال هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه را بعید دانست.

- هیئتی از وزارت امور خارجه آمریکا با نخست وزیر لیبی دیدار کرد.

*آسیا

- هند یک هواپیمای بدون سرنشین را با موفقیت آزمایش کرد.

- مقامات افغانی درباره افزایش تلفات بر اثر عملیات انتحاری در ولایت هلمند ابراز نگرانی کردند.

- بر اثر طوفان در اندونزی 7 نفر کشته و هزاران فرد دیگر آواره شدند.

*اروپا

-"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان عازم چین شد.

- تظاهرات گسترده در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی سراسر اسپانیا را فرا گرفت.

*آمریکا  و سازمان ملل متحد

- ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: جنگ با ایران باعث بی ثباتی اقتصاد و امنیت جهانی می شود.

- پلیس نیویورک دهها معترض به نظام سرمایه داری را بازداشت کرد.

- نمایندگی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشست این شورا پشت درهای بسته برای بررسی گامهای بعدی غرب علیه سوریه خبر داد.

کد مطلب 1518050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها