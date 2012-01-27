عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه
- نیروهای امنیتی رژیم عربستان سعودی یک معترض دیگر را به شهادت رساندند.
- مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در یمن تاکید کرد: با وجود پیشرفت در یمن هنوز چالشهای جدی در این کشور باقی مانده است.
- رهبر جریان صدر مخالفت خود را با شرکت در کنفرانس ملی که قرار است درباره حل مشکلات سیاسی عراق برگزار شود، اعلام کرد.
- کامرون نخست وزیر انگلیس احتمال هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه را بعید دانست.
- هیئتی از وزارت امور خارجه آمریکا با نخست وزیر لیبی دیدار کرد.
*آسیا
- هند یک هواپیمای بدون سرنشین را با موفقیت آزمایش کرد.
- مقامات افغانی درباره افزایش تلفات بر اثر عملیات انتحاری در ولایت هلمند ابراز نگرانی کردند.
- بر اثر طوفان در اندونزی 7 نفر کشته و هزاران فرد دیگر آواره شدند.
*اروپا
-"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان عازم چین شد.
- تظاهرات گسترده در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی سراسر اسپانیا را فرا گرفت.
*آمریکا و سازمان ملل متحد
- ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: جنگ با ایران باعث بی ثباتی اقتصاد و امنیت جهانی می شود.
- پلیس نیویورک دهها معترض به نظام سرمایه داری را بازداشت کرد.
- نمایندگی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشست این شورا پشت درهای بسته برای بررسی گامهای بعدی غرب علیه سوریه خبر داد.
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